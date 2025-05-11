Lezzet ve aromanın mükemmel uyumu: Havuçlu tarçınlı kek tarifi
Tatlı krizlerinize doğal ve aromatik bir çözüm arıyorsanız, havuçlu tarçınlı kek tarifi imdadınıza yetişiyor. Peki, lezzet ve aromanın mükemmel uyumu olan bu pratik tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes havuçlu tarçınlı kek tarifi...
Havuçlu tarçınlı kek, yumuşak dokusu ve nefis aromasıyla çay saatlerinin vazgeçilmez tatlılarından biridir. İçerisindeki havuç sayesinde hem daha nemli bir yapı kazanır hem de besleyici özellikleriyle dikkat çeker. Peki, lezzet ve aromanın mükemmel uyumu olan bu pratik tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes havuçlu tarçınlı kek tarifi...
HAVUÇLU TARÇINLI KEK TARİFİ
Malzemeler:
3 adet orta boy havuç (rendelenmiş)
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
1 tatlı kaşığı tarçın
Dilerseniz ceviz içi veya kuru üzüm (isteğe bağlı)
HAVUÇLU TARÇINLI KEK YAPILIŞI
Yumurtaları ve şekeri bir kaba alarak köpük köpük olana kadar çırpın.
Ardından sıvı yağ ve sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını eleyerek karışıma ilave edin.
Rendelenmiş havuçları ve isteğe bağlı olarak ceviz ya da kuru üzümü ekleyin.
Hazırladığınız hamuru yağlanmış kek kalıbına dökün.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
Kekin pişip pişmediğini kürdan yardımıyla kontrol edin.
Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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