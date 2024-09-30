Uzak Doğu Asya'nın en sevilen lezzeti: Szechuan Tavuğu Tarifi
Baharatlı, tatlı ve ekşi aromaların buluştuğu Szechuan tavuğu, Asya mutfağının en lezzetli tariflerinden biri. Bu eşsiz tarif, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.
Çin mutfağının ünlü Szechuan bölgesinden çıkan bu nefis tavuk tarifi, baharatlı sosları ve çıtır tavuklarıyla sofralarınıza Asya esintileri getiriyor. Szechuan biberi ile hazırlanan sos, tavuğa mükemmel bir lezzet katıyor ve bu yemeği oldukça farklı kılıyor. Hem kolayca hazırlanabilen hem de doyurucu olan bu yemek, acı severler için ideal bir tercih.
SZECHUAN TAVUĞU TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gr tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı mısır nişastası
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı Szechuan biberi
- 2 yemek kaşığı acı sos
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 yemek kaşığı bal
- 1 yeşil soğan (ince doğranmış)
- 1 kırmızı biber (ince doğranmış)
Yapılışı:
- Tavukları soya sosu ve mısır nişastasıyla karıştırıp marine edin.
- Szechuan biberini tavada kavurun.
- Marine edilmiş tavuğu kavurun.
- Sarımsak, acı sos, sirke ve balı ekleyip pişirin.
- Yeşil soğan ve kırmızı biberi ekleyip servis edin.
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