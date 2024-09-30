Lübnan mutfağının eşsiz tatlısı: Lübnan Künefesi Tarifi

Yayınlanma: 30.09.2024 - 23:47

Güncelleme: 30.09.2024 - 23:47

Ortadoğu mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan Lübnan künefesi, kadayıf ve peynirin bir araya gelmesiyle yapılan özel bir tatlıdır. Geleneksel olarak iftar sofralarının ve özel günlerin baş tacı olan bu tatlı, hafif şerbetiyle dengeyi yakalar. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz Lübnan künefesi tarifi.

LÜBNAN KÜNEFESİ TARİFİ

Malzemeler:

300 gr kadayıf

200 gr tuzsuz peynir (mozzarella veya dil peyniri)

100 gr tereyağı

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

Dövülmüş antep fıstığı (süslemek için)

Yapılışı: