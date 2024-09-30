Lübnan mutfağının eşsiz tatlısı: Lübnan Künefesi Tarifi
Lübnan künefesi, ince kadayıf ve eriyen peynirin muhteşem uyumuyla tatlı severlerin gözdesi. Şerbetle buluşan bu lezzet, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.
Ortadoğu mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan Lübnan künefesi, kadayıf ve peynirin bir araya gelmesiyle yapılan özel bir tatlıdır. Geleneksel olarak iftar sofralarının ve özel günlerin baş tacı olan bu tatlı, hafif şerbetiyle dengeyi yakalar. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz Lübnan künefesi tarifi.
LÜBNAN KÜNEFESİ TARİFİ
Malzemeler:
- 300 gr kadayıf
- 200 gr tuzsuz peynir (mozzarella veya dil peyniri)
- 100 gr tereyağı
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- 1 yemek kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)
- Dövülmüş antep fıstığı (süslemek için)
Yapılışı:
- Kadayıfı ufak parçalara ayırın ve erittiğiniz tereyağı ile karıştırın.
- Su ve şekeri kaynatıp limon suyunu ekleyin, 10 dakika daha kaynatın, gül suyu ekleyip soğumaya bırakın.
- Kadayıfın yarısını yağlanmış tepsiye eşit şekilde yayın.
- Üzerine peyniri eşit bir şekilde dağıtın ve kalan kadayıfı serin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın rengi olana kadar pişirin.
- Fırından çıkardıktan sonra üzerine soğuk şerbeti dökün.
- Dövülmüş antep fıstığı ile süsleyerek sıcak servis edin.
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