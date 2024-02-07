Lezzetin başkenti, Karadeniz mutfağının incisi: Hamsiköy Sütlacı
Karadeniz'in huzur dolu köşelerinden biri olan Hamsiköy, yöresel mutfağının en özel lezzetlerinden biriyle tanınıyor: Hamsiköy Sütlacı. İncecik pirinç taneleri ve taze sütün muhteşem buluşmasıyla hazırlanan bu eşsiz tatlı, damakları şenlendiriyor.
Karadeniz'in yeşilin ve doğanın iç içe geçtiği, sakin ve huzurlu köşelerinden biri olan Hamsiköy, gastronomi dünyasında da kendine önemli bir yer edinmiştir. Bu köy, özellikle yöresel lezzetleriyle meşhurdur. Bunların arasında ise en bilineni ve en sevileni Hamsiköy Sütlacı'dır. İşte Hamsiköy Sütlacı tarifi...
HAMSİKÖY SÜTLACI TARİFİ
Malzemeler
- 1 lt süt
- Yarım su bardağı pirinç
- 1.5 su bardağı su
- 1 su bardağı şeker
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yumurta
- 1 paket vanilya
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 çay bardağı su
Yapılış
- Sütü tencereye koyalım ocağın altını açalım.
- Süt kaynayana kadar başka bir tencerede pirinci 1 buçuk su bardağı su ile pişirelim.
- Lapalaşan pirinci kaynayan sütün içine ilave edelim ve kıvam alana kadar kaynatalım.
- Daha sonra şekeri ilave edip 2 dk. kadar daha kaynatalım.
- Yumurtanın sarısını kullanacağız. Bir kaba yumurta sarısı 1 yemek kaşığı un ve 1 çay bardağı su, tuz koyup karıştıralım.
- Hazırladığımız karışımı sütlaca ekleyelim hızlıca karıştıralım. Bu şekilde de 10 dakika kaynatıp vanilyayı ilave edip ocağı kapatalım.
- Toprak kaselere sütlacı bölelim. 6 kase çıktı benim sütlacım. Fırın tepsisine kaseleri yerleştirip tepsinin yarısına gelecek şekilde su koyalım.
- 250 derece (önceden ısıtmanıza gerek yok) Sütlaçların üstü kızarana kadar pişirelim. Soğuduktan sonra üzerine bol fındıkla servis edebilirsiniz
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