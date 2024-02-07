Lezzetin başkenti, Karadeniz mutfağının incisi: Hamsiköy Sütlacı

Yayınlanma: 07.02.2024 - 15:47

Güncelleme: 07.02.2024 - 15:47

Karadeniz'in yeşilin ve doğanın iç içe geçtiği, sakin ve huzurlu köşelerinden biri olan Hamsiköy, gastronomi dünyasında da kendine önemli bir yer edinmiştir. Bu köy, özellikle yöresel lezzetleriyle meşhurdur. Bunların arasında ise en bilineni ve en sevileni Hamsiköy Sütlacı'dır. İşte Hamsiköy Sütlacı tarifi...

HAMSİKÖY SÜTLACI TARİFİ

Malzemeler

1 lt süt

Yarım su bardağı pirinç

1.5 su bardağı su

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı un

1 yumurta

1 paket vanilya

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay bardağı su

Yapılış