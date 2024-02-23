Lezzetin katlandığı tatlı: Muhallebili kadayıf tatlısı

Yayınlanma: 23.02.2024 - 17:45

Güncelleme: 23.02.2024 - 17:45

Muhallebili kadayıf tatlısı, Türk mutfağının eşsiz tatlıları arasında özel bir yer edinmiştir. İnce tel kadayıfın harika dokusu, içine konulan muhallebiyle buluştuğunda ortaya çıkan bu tatlı, damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakır. Her lokmada farklı bir zevk sunan bu tatlı, özellikle Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor. İşte, muhteşem Muhallebili Kadayıf tatlısı tarif...

MUHALLEBİLİ KADAYIF TATLISI TARİFİ

Malzemeler

300-350 g kadar tel kadayıf

3 yemek kaşığı tereyağı

5 yemek kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı dövülmüş ceviz

Muhallebisi için:

1 litre süt

4 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 adet yumurta sarısı

1 paket sıvı krema (200ml)

Yapılış