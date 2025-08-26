Lezzetin sırları: Lokanta usulü kuru fasulye tarifi

Kuru fasulye, Türk mutfağının olmazsa olmaz yemeklerinden biridir. Yanına pilav ve turşu geldiğinde sofraların yıldızı olur. Özellikle esnaf lokantalarında yediğimiz kuru fasulyenin tadı bir başkadır. İşte evde aynı lezzeti yakalamanın yolları...

MALZEMELER

2 su bardağı kuru fasulye

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

250 gr kuşbaşı dana eti veya pastırma (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Pul biber

Yeterince sıcak su

YAPILIŞI

Fasulyeleri hazırlayın: Bir gece önceden ıslatılan kuru fasulyeleri ertesi gün süzüp yıkayın.

Etleri kavurun: Tencerede sıvı yağ ve tereyağını eritin. Etleri ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun. (Etsiz yapacaksanız doğrudan soğanla başlayabilirsiniz.)

Soğan ve salça: Küp doğranmış soğanı ekleyip pembeleştirin. Ardından domates ve biber salçasını ilave ederek kavurun.

Fasulyeleri ekleyin: Haşlanmış fasulyeleri tencereye alın ve karıştırın.

Baharatlar ve su: Tuz, karabiber ve pul biberi ekledikten sonra fasulyelerin üzerini geçecek kadar sıcak su koyun.

Pişirme: Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte fasulyeler iyice yumuşayana kadar pişirin.