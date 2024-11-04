Lezzetiyle büyüleyen tahinli kek tarifi

Yayınlanma: 04.11.2024 - 16:50

Güncelleme: 04.11.2024 - 16:50

Tahinli kek, hem tahinin yoğun lezzeti hem de yumuşacık dokusuyla çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday! Özellikle tahin severler için mükemmel bir seçenek olan bu kek, damakta bıraktığı hafif susam aromasıyla klasik kek tariflerinden ayrılıyor. İşte adım adım kolayca hazırlayabileceğiniz bir tahinli kek tarifi!

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı tahin

1 su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Üzeri için: Susam ve ceviz içi (isteğe bağlı)

Yapılışı

Yumurta ve Şekeri Çırpın: Derin bir karıştırma kabına yumurtaları kırın ve şekeri ekleyin. Şeker eriyip karışım köpürene kadar yaklaşık 3-4 dakika çırpın.

Süt, Tahin ve Yağı Ekleyin: Sıvı yağ, tahin ve sütü ekleyin. Malzemeler iyice karışana kadar çırpmaya devam edin.

Kuru Malzemeleri Ekleyin: Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilini eleyin. Kuru malzemeleri sıvı karışıma ekleyin ve spatula ile homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Kalıba Dökün ve Üzerini Süsleyin: Kek kalıbını yağlayın ve kek karışımını dökün. Üzerine susam ve ceviz serpiştirerek süsleyin.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Keke kürdan batırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.

Servis: Fırından çıkarıp dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!