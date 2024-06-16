Kavurmanız lokum gibi olacak! Enfes kavurma tarifi
Pilavın yanında damakları şenlendiren, içi yumuşacık dışı misler gibi kekik kokan lokum gibi etler ile çıkar. İşte, Enfes kavurma tarifi...
Kurban Bayramı'nda sıklıkla yapılan sade kavurma tarifi ile etler çatalda dağılacak ve damaklarınızı mutlu edecek. En güzel kavurma tarifini arayanlar, dana kavurma nasıl yapılır merak edenler, kuşbaşı yumuşak kavurmaların sırrını merak edenler bu tarifte aradıkları tüm sorunların cevaplarını bulacaklar. İşte, Enfes kavurma tarifi...
KAVURMA TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram kuşbaşı dana eti
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 su bardağı sıcak su
Yapılış
- Çelik bir tencereyi iyice ısıtın ve etleri tencereye alın.
- Etler suyunu çekip tekrar salana dek yüksek ateşte kavurun.
- Etler kavrulurken soğanı küp küp doğrayın ve suyunu çekmiş olan etlere ekleyin.
- Zeytinyağını da gezdirin ve 3 dakika kadar bu şekilde kavurun.
- Ardından kaynar suyu ekleyin. Karıştırın ve tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın.
- Etler iyice yumuşayana dek yaklaşık 30 dakika bu şekilde pişirin.Etler yumuşayınca tuzunu ve baharatlarını ekleyip karıştırın ve ocağın altını kapatın.
- Sıcak sıcak, pilavın yanında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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