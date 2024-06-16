Kavurmanız lokum gibi olacak! Enfes kavurma tarifi

Yayınlanma: 16.06.2024 - 17:41

Güncelleme: 16.06.2024 - 17:41

Kurban Bayramı'nda sıklıkla yapılan sade kavurma tarifi ile etler çatalda dağılacak ve damaklarınızı mutlu edecek. En güzel kavurma tarifini arayanlar, dana kavurma nasıl yapılır merak edenler, kuşbaşı yumuşak kavurmaların sırrını merak edenler bu tarifte aradıkları tüm sorunların cevaplarını bulacaklar. İşte, Enfes kavurma tarifi...

KAVURMA TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuşbaşı dana eti

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı sıcak su

Yapılış