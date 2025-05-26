Lezzetiyle sofraların yıldızı: Mantarlı fırın makarna tarifi

Akşam yemeklerinde ya da özel davet sofralarında hem pratik hem de lezzetli bir seçenek arıyorsanız, mantarlı fırın makarna tam size göre! Kremsi sosu, bol mantarı ve üzerindeki kızarmış peynirle bu tarif, klasik fırın makarnaya harika bir yorum katıyor. Peki, lezzetiyle sofraların yıldızı olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes mantarlı fırın makarna tarifi...





MANTARLI FIRIN MAKARNA TARİFİ

Malzemeler:

1 paket makarna (tercihen burgu veya fırın makarna)

300 gram kültür mantarı (dilimlenmiş)

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (iç harç için)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (üzeri için)

Tuz, karabiber, muskat rendesi (isteğe bağlı)

MANTARLI FIRIN MAKARNA YAPILIŞI

Derin bir tencerede suyu kaynatıp makarnayı içine atın ve paketin üzerindeki talimata göre haşlayın.

Süzüp bir kenarda bekletin.

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın.

Soğanı pembeleşene kadar kavurun.

Ardından mantarları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar soteleyin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Küçük bir tencerede tereyağını eritin.

Unu ekleyip birkaç dakika kavurun.

Üzerine azar azar süt ekleyin ve topaklanmaması için sürekli çırpın.

Kıvam alana kadar pişirin.

Ocaktan almadan önce bir tutam tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak muskat rendesi ekleyin.

Büyük bir kapta haşlanmış makarna, mantarlı harç, beşamel sos ve yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini karıştırın.

Karışımı yağlanmış fırın kabına dökün.

Üzerine 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

Sıcak servis edilen mantarlı fırın makarnanın yanına yeşil salata ya da yoğurtlu meze çeşitleri çok yakışır.

Afiyet olsun!