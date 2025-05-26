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Güne sağlıklı başlamanın en pratik yolu: Sebzeli omlet tarifi

Güne sağlıklı başlamanın en pratik yolu: Sebzeli omlet tarifi

26.05.2025 09:36:00
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Haber Merkezi
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Güne sağlıklı başlamanın en pratik yolu: Sebzeli omlet tarifi

Güne hafif ve besleyici bir kahvaltıyla başlamak isteyenler için sebzeli omlet harika bir seçenektir. Peki, güne sağlıklı başlamanın en pratik yolu olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz sebzeli omlet tarifi...

Günün en önemli öğünü olan kahvaltı, hem lezzetli hem de besleyici olmalı. Sebzeli omlet, hem protein açısından zengin hem de sebzelerle dolu olduğu için harika bir sabah alternatifi sunar. Renkli görünümü ve doyurucu yapısıyla sadece sabah değil, günün her öğününde tercih edebileceğiniz bu tarif, sağlıklı yaşamı benimseyenlerin favorileri arasında yer alır. Peki, güne sağlıklı başlamanın en pratik yolu olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz sebzeli omlet tarifi...


SEBZELİ OMLET TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 küçük domates (doğranmış)

Yarım kırmızı biber (ince doğranmış)

1 küçük kabak (rendelenmiş veya ince doğranmış)

1 dal taze soğan (doğranmış)

Bir avuç ıspanak yaprağı (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

SEBZELİ OMLET YAPILIŞI

Yumurtaları bir kaseye kırın ve tuz ile karabiber ekleyerek iyice çırpın.

Tavanızı ısıtın ve zeytinyağını ekleyin.

Önce biberleri ve kabakları birkaç dakika soteleyin.

Ardından domates ve ıspanak gibi daha çabuk pişecek sebzeleri ilave edin.

Sebzeler hafif yumuşayınca çırpılmış yumurtayı tavaya dökün.

Kapağını kapatıp kısık ateşte omletin altı pişene kadar bekleyin. 

Dilerseniz ters çevirerek diğer tarafını da pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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