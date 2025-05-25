Yöresel bir tatla sofralar şenleniyor: Osmaniye Kömbesi tarifi...

Bayramlarda, misafirliklerde ve özel günlerde sunulan bu eşsiz tat, içindeki baharatlarla kendine has bir aroma sunuyor. Evde denemek isteyenler için işte tam ölçülü, püf noktalarıyla Osmaniye kömbesi tarifi...

MALZEMELER

(Ortalama 25–30 adet kömbe için)

Hamuru için:

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı tereyağı (eritilmiş)

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı kömbe baharatı (tarçın, yenibahar, karanfil karışımı)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

5–6 su bardağı un (kontrollü eklenecek)

İç harcı için:

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

TARİF

Geniş bir yoğurma kabına sıvı yağ, yoğurt, eritilmiş tereyağı, şeker, tuz ve baharatları alın. Karıştırdıktan sonra kabartma tozunu ve azar azar unu ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Ayrı bir kapta ceviz içi, şeker ve tarçını karıştırarak iç harcınızı hazırlayın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avuç içinde açarak ortasına cevizli harçtan koyun, kapatın ve kömbe kalıbıyla şekil verin. Kalıp yoksa çatal veya bıçakla basit desenler oluşturabilirsiniz.

Şekil verdiğiniz kömbeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üstü kızarana kadar, yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

PÜF NOKTALARI

Mahlep, kömbeye karakteristik aromasını veren en önemli malzemedir. Eksik bırakılmamalı.

Kömbe baharatı, yöreye özel olsa da evde tarçın, karanfil, yeni bahar karıştırılarak hazırlanabilir.

Kalıpla yapılan şekil, kömbenin geleneksel sunumudur. Kalıp yoksa elde şekillendirmek de mümkündür.