Lezzetli bir ikili: Köfteli spagetti tarifi

Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:55

Güncelleme: 08.07.2024 - 16:55

Köfteli spagetti, İtalyan mutfağının klasiklerinden biridir ve dünya genelinde sevilen bir yemektir. Etin ve makarnanın mükemmel uyumunu, zengin domates sosu ile birleştirerek sofralarınıza lezzet katacak bu tarif, hem kolay hem de doyurucu bir alternatiftir. İşte adım adım köfteli spagetti tarifi...

Malzemeler

Köfteler için:

500 gram dana veya kuzu kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yumurta

1 su bardağı ekmek kırıntısı veya galeta unu

2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı zeytinyağı (kızartmak için)

Domates sosu için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan (ince doğranmış)

3 diş sarımsak (ince doğranmış)

2 kutu (800 gram) doğranmış domates veya domates püresi

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz şeker (isteğe bağlı, domatesin asiditesini dengelemek için)

1 tatlı kaşığı kuru fesleğen veya 4-5 yaprak taze fesleğen

1 tatlı kaşığı kuru kekik

Spagetti için:

400 gram spagetti

Bol su (makarnayı haşlamak için)

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Köfte Hazırlığı:

Derin bir kapta kıyma, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, yumurta, ekmek kırıntısı, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı pul biberi iyice yoğurun.

Karışımı küçük parçalar halinde yuvarlayarak köfteler oluşturun.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve köfteleri altın rengi alana kadar kızartın. Kızaran köfteleri bir kenara alın.

Domates Sosu:

Aynı tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyerek soğanlar yumuşayana kadar kavurun.

Doğranmış domates veya domates püresi ve domates salçasını ekleyin. Tuz, karabiber, toz şeker, kuru fesleğen ve kuru kekiği ekleyin.

Sosu kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Kızarmış köfteleri sosun içine ekleyin ve köfteler tamamen pişene kadar, yaklaşık 10 dakika daha pişirin.

Spagetti:

Büyük bir tencereyi bol su ile doldurun ve kaynatın. Su kaynadıktan sonra tuzu ekleyin ve spagettiyi paketin üzerindeki talimatlara göre al dente kıvamına gelene kadar haşlayın.

Haşlanan spagettiyi süzün ve sosla karıştırmadan önce biraz zeytinyağı ekleyerek yapışmasını önleyin.

Birleştirme ve Servis:

Spagettiyi servis tabaklarına alın ve üzerine köfteli domates sosunu gezdirin.

İsteğe bağlı olarak rendelenmiş parmesan peyniri veya taze fesleğen yaprakları ile süsleyerek sıcak servis edin.