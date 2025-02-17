Lezzetli ve doyurucu: Tavuklu krep tarifi

Yayınlanma: 17.02.2025 - 14:52

Güncelleme: 17.02.2025 - 14:52

Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğüne yakışan krep, tavuklu iç harcıyla birleştiğinde enfes bir lezzete dönüşüyor. Yumuşacık kreplerin içinde, baharatlarla harmanlanmış tavuk dolgusu bu tarifi hem pratik hem de doyurucu hale getiriyor. İşte adım adım tavuklu krep tarifi!

Malzemeler

Krep İçin:

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı tuz

İç Harcı İçin:

1 adet tavuk göğsü (küçük küpler halinde doğranmış)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan (doğranmış)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı

Krepleri hazırlayın: Yumurtaları çırpın, sütü ekleyin ve karıştırın. Un, tuz ve sıvı yağı ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Isıtılmış tavaya ince bir tabaka halinde dökerek her iki tarafını pişirin.

Tavuklu harcı hazırlayın: Tavaya sıvı yağı ekleyin, doğranmış soğan ve biberleri soteleyin. Tavukları ekleyerek kavurun. Baharatları ilave edip pişene kadar karıştırın.

Krepleri doldurun: Pişen kreplerin içine tavuklu harcı koyun ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Krepleri rulo şeklinde sarın veya ikiye katlayın.

Servis: Sıcak servis yaparak, tercihe göre yanında yoğurt veya domates sosuyla lezzetlendirebilirsiniz.