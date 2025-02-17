Güne sağlıklı ve lezzetli bir şekilde başlamak isteyenlere: Ispanaklı krep tarifi

Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:37

Güncelleme: 17.02.2025 - 10:37

Kahvaltılarınızı renklendirecek ve besleyici bir seçenek sunacak ıspanaklı krep, hem hafif hem de lezzetli bir alternatiftir. Yeşil rengiyle göz dolduran bu tarif, ıspanak sayesinde bolca vitamin ve mineral içerir. Peki, güne sağlıklı ve lezzetli bir şekilde başlamak isteyenlerin favorisi olacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes ıspanaklı krep tarifi...

ISPANAKLI KREP TARİFİ

Malzemeler

Krep hamuru için:

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

2 adet yumurta

1 su bardağı taze ıspanak (yıkanmış ve doğranmış)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı tuz

Pişirme için:

1 tatlı kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

İç dolgusu (Opsiyonel):

Beyaz peynir veya lor peyniri

Kaşar peyniri

Dereotu veya maydanoz

Labne veya krem peynir

ISPANAKLI KREP YAPILIŞI

Ispanakları iyice yıkayın ve doğrayın.

Blender veya mutfak robotuna süt, yumurta ve doğranmış ıspanağı ekleyin.

Pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.

Karışıma unu, tuzu ve sıvı yağı ekleyin.

Tekrar çırparak akışkan bir kıvam elde edin.

Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın ve tereyağı veya sıvı yağ ekleyin.

Tavaya bir kepçe krep hamuru dökün ve tavayı eğerek yayılmasını sağlayın.

Orta ateşte 1-2 dakika pişirin, ardından spatula yardımıyla çevirerek diğer yüzünü de pişirin.

Tüm hamur bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.Krepleri servis etmeden önce içerisine beyaz peynir, kaşar veya krem peynir ekleyerek katlayabilirsiniz.

Daha yoğun bir tat için dereotu veya maydanoz ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz.

Afiyet olsun!