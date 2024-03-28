Bursa'nın enfes ve pratik lezzeti: Fırında süt helvası tarifi...

Özellikle sütün ve irmiğin muhteşem uyumuyla enfes bir lezzete dönüşen süt helvası, sofraları şenlendiren ve herkesin beğenisini kazanan bir tatlıdır. Hem yapımı kolay hem de lezzetiyle unutulmaz olan bu tarif, evde denemeye değer bir lezzettir. Peki, Bursa'ya ailt olan bu enfes ve pratik lezzet nasıl yapılır? İşte fırında süt helvası tarifi...