Bursa'nın enfes ve pratik lezzeti: Fırında süt helvası tarifi...
Bursa'nın eşsiz lezzetlerinden biri olan süt helvası, tatlı severlerin gözdesi haline gelmiştir. Bu muhteşem tatlı, hafif karamelize olmuş dış yüzeyiyle ve kremsi, yumuşak iç dokusuyla dikkat çeker. Fırın sütlaç ile benzerlik gösteren bu lezzet, evde kolayca hazırlanabilecek pratik bir tarife sahiptir.
Özellikle sütün ve irmiğin muhteşem uyumuyla enfes bir lezzete dönüşen süt helvası, sofraları şenlendiren ve herkesin beğenisini kazanan bir tatlıdır. Hem yapımı kolay hem de lezzetiyle unutulmaz olan bu tarif, evde denemeye değer bir lezzettir. Peki, Bursa'ya ailt olan bu enfes ve pratik lezzet nasıl yapılır? İşte fırında süt helvası tarifi...
FIRINDA SÜT HELVASI TARİFİ
Malzemeler:
60 gram tereyağı
1/2 su bardağı un
1/2 su bardağı şeker
2 su bardağı süt
2 tatlı kaşığı kahverengi şeker
FIRINDA SÜT HELVASI YAPILIŞI
Tereyağını yapışmaz bir tavaya alarak eritin.
Eriyen tereyağına unu ekleyerek un sararıp, kokusu çıkıncaya kadar (15 dakika) orta ateşte sürekli karıştırarak kavurun.
Kavrulduktan sonra ocağın ısısını düşürün.
Bu sırada sütü ayrı bir tencerede ısıtın.
Şekeri süte ekleyerek eritin ve kaynamadan ocaktan alın.
Şekerli süt karışımını, tereyağı-un karışımına ekleyin.
Ekleme esnasında topaklanmaması için sürekli ve hızlı bir şekilde karıştırın.
2-3 dakika kısık ateşte karıştırdıktan sonra, helva karışımını fırın/sufle kaplarına doldurun.
Üzerlerine kahverengi şeker serptikten sonra 180 derece fırında ve üst rafta 10 dakika kadar üzerlerini kızartın ve helvanızı ılıkken afiyetle tüketin.
Afiyet olsun!
Pişirme Önerisi:
Helvanızı şeker yerine ¾ çay bardağı bal kullanarak da hazırlayabilirsiniz.
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