Limon ile lime arasındaki fark nedir?

Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:12

Güncelleme: 27.09.2023 - 11:12

Limon ve lime dünyada en çok tüketilen narenciyeler arasındadır. Pek çok ortak yönleri olmasına rağmen, belirgin bir şekilde farklıdırlar. Akdeniz Bölgesi'nde yaygın olarak yetişir. Birçok ortak yönleri olsa da, tat ve renk gibi belirgin farkları da mevcuttur. Limon, ılıman iklimlerde yetişirken, lime tropikal bölgelerde yetiştirilir. Asidik ve ekşimsi tada sahip olan bu meyveler, kozmetik, temizlik ve gıda sektöründe kullanılırlar.

LİMON VE LIME ARASINDAKİ FARKLAR

Limon, parlak sarı bir renge sahiptir ve orta boyutludur. Lime ise parlak yeşil rengindedir ve limona göre daha küçük boyutları vardır.



İkisi de ekşi bir tada sahiptir. Ancak limon daha tatlıdır. Lime ise acımsı bir ekşiliğe sahiptir. Bu yüzden lime, limona göre daha ekşi olarak bilinir.

LİMON VE LIME NASIL KULLANILIR?

Limon ve lime mutfağımızda sıkça kullandığımız ürünlerin başında gelir. En çok salata, sos, içecek ve kokteyllerde kullanılır. Lime, daha acı olduğu için genelde tuzlu yemeklerde kullanılır. Ayrıca kokteyllerin de vazgeçilmezidir. Limonlar ise, hem tuzlu, hem de tatlı yemeklerde kullanılır. Kek, muhallebi gibi birçok tatlının yapımında tercih edilebilir. Genellikle bitki çayı gibi sıcak içeceklerde tercih edilir. Ekşi sevenler tek başına sade olarak da tüketebilir…