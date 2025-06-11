Kırmızı biber ve cevizin enfes uyumu: Muhammara tarifi

Orta Doğu ve özellikle Hatay mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan muhammara, kırmızı biber, ceviz ve zeytinyağının enfes uyumuyla hazırlanır. Acı ve tatlının dengelendiği bu özel tarif, kahvaltı sofralarında, meze tabaklarında ve hatta ekmek üstü atıştırmalık olarak sıkça tercih edilir. Besleyici, pratik ve lezzet dolu olan muhammara, aynı zamanda sağlıklı yağ ve vitamin deposudur. Peki, kırmızı biber ve cevizin enfes uyumu olan bu meze nasıl yapılır? İşte, leziz muhammara tarifi...





MUHAMMARA TARİFİ

Malzemeler:

4 adet közlenmiş kırmızı biber (kabukları soyulmuş)

1 su bardağı ceviz içi

2 dilim bayat ekmek içi

2 diş sarımsak

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber (acı sevenler artırabilir)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

MUHAMMARA YAPILIŞI

Közlenmiş kırmızı biberlerin kabuklarını soyun ve çekirdeklerini temizleyin.

Eğer közlenmiş hazır biber kullanıyorsanız direkt kullanabilirsiniz.

Ceviz içini ve bayat ekmek içini mutfak robotunda çekerek ufak parçalara getirin.

Bu, muhammaranın kıvamını sağlayan temel karışımdır.

Közlenmiş biber, ceviz ve ekmek karışımına sarımsak, biber salçası, nar ekşisi, baharatlar ve zeytinyağını ekleyin.

Tüm malzemeleri mutfak robotunda pürüzsüz ama hafif taneli bir kıvam alana kadar çekin.

Muhammara hazır olduktan sonra buzdolabında en az 30 dakika dinlendirmek, lezzetlerin daha iyi harmanlanmasını sağlar.

Üzerine zeytinyağı gezdirip, ceviz parçaları ve nar taneleriyle süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!



