Lübnan mutfağından gizli bir mücevher: Basbousa bil Ashta tarifi

Şerbetli tatlılar Ortadoğu mutfağının kalbinde yer alır ama Basbousa bil Ashta bu geleneksel çizgiyi zarif bir krema dokunuşuyla aşıyor. İrmikten yapılan klasik basbousa (revaniye benzer) hamurunun içine, vanilyalı ve gül kokulu bir süt kreması yerleştiriliyor.

BASBOUSA BİL ASHTA TARİFİ

Malzemeler:

Hamur için:

1 su bardağı irmik

½ su bardağı un

½ su bardağı yoğurt

¼ su bardağı eritilmiş tereyağı

½ su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilin

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi (isteğe bağlı)

Ashta (krema dolgusu) için:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı toz şeker

½ tatlı kaşığı gül suyu veya portakal çiçeği suyu

1 çay kaşığı vanilin

Şerbet için:

½ su bardağı toz şeker

½ su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

1 tatlı kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

Yapılışı: