Lübnan mutfağından gizli bir mücevher: Basbousa bil Ashta tarifi

Şerbetli tatlılar Ortadoğu mutfağının kalbinde yer alır ama Basbousa bil Ashta bu geleneksel çizgiyi zarif bir krema dokunuşuyla aşıyor. İrmikten yapılan klasik basbousa (revaniye benzer) hamurunun içine, vanilyalı ve gül kokulu bir süt kreması yerleştiriliyor.
BASBOUSA BİL ASHTA TARİFİ
Malzemeler:
Hamur için:
- 1 su bardağı irmik
- ½ su bardağı un
- ½ su bardağı yoğurt
- ¼ su bardağı eritilmiş tereyağı
- ½ su bardağı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 çay kaşığı vanilin
- 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi (isteğe bağlı)
- Ashta (krema dolgusu) için:
- 2 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- ½ tatlı kaşığı gül suyu veya portakal çiçeği suyu
- 1 çay kaşığı vanilin
Şerbet için:
- ½ su bardağı toz şeker
- ½ su bardağı su
- Birkaç damla limon suyu
- 1 tatlı kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Bir tencerede süt, nişasta, şeker ve vanilini karıştırın.
- Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
- Ocaktan alınca gül suyunu ekleyin ve soğumaya bırakın.
- Tüm hamur malzemelerini bir kapta karıştırın.
- Kıvam koyu kek hamuru gibi olmalı.
- Küçük bir fırın kabını yağlayın.
- Hamurun yarısını tabana yayın.
- Üzerine soğumuş ashta kremasını dökün.
- Kalan hamurla üstünü kapatın.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30–35 dakika, üzeri altın rengi alana kadar pişirin.
- Şeker ve suyu kaynatın, 5 dakika sonra birkaç damla limon suyu ekleyin.
- Ocaktan alırken isteğe bağlı olarak gül suyu ilave edin.
- Fırından çıkan tatlının üzerine sıcakken ılık şerbeti dökün.
- Tamamen soğuyunca dilimleyin, isteğe bağlı olarak Antep fıstığıyla süsleyin.