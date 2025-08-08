Macar sofralarından gelen lezzet: Lecso tarifi

Avrupa’nın kalbinde yer alan Macaristan, mutfağında baharatı, sebzeyi ve sıcaklığı ustalıkla harmanlar. Ülkenin en mütevazı ama en çok sevilen yemeklerinden biri olan Lecsó, biber ve domatesin uyumunu adeta kutluyor. İster tek başına, ister yumurta ya da sosisle zenginleştirerek servis edilebilen bu yemek, sebze severlerin kalbini kolayca çalıyor.
LECSO TARİFİ
Malzemeler:
- 4 adet kırmızı dolmalık biber
- 2 adet yeşil biber
- 2 büyük domates
- 2 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı
- Tuz, karabiber, isteğe göre paprika (tatlı toz biber)
- Dilerseniz: sosis, yumurta veya pirinç
Yapılışı:
- Soğanları yarım ay şeklinde doğrayıp geniş bir tavada yağla kavurun.
- Biberleri iri şeritler halinde doğrayıp ekleyin, birkaç dakika birlikte kavurun.
- Domatesleri küp doğrayarak ekleyin.
- Salça, tuz, karabiber ve paprika ile tatlandırın.
- Orta ateşte kapağı kapalı şekilde biberler yumuşayana kadar pişirin.
- Dilerseniz son aşamada üzerine çırpılmış yumurta veya sosis ekleyerek daha da doyurucu hale getirebilirsiniz.