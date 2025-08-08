Macar sofralarından gelen lezzet: Lecso tarifi

Avrupa’nın kalbinde yer alan Macaristan, mutfağında baharatı, sebzeyi ve sıcaklığı ustalıkla harmanlar. Ülkenin en mütevazı ama en çok sevilen yemeklerinden biri olan Lecsó, biber ve domatesin uyumunu adeta kutluyor. İster tek başına, ister yumurta ya da sosisle zenginleştirerek servis edilebilen bu yemek, sebze severlerin kalbini kolayca çalıyor.

LECSO TARİFİ

Malzemeler:

4 adet kırmızı dolmalık biber

2 adet yeşil biber

2 büyük domates

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Tuz, karabiber, isteğe göre paprika (tatlı toz biber)

Dilerseniz: sosis, yumurta veya pirinç

Yapılışı: