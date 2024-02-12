Çorum'un yöresel lezzeti: İşte Tokmak Köftesi tarifi ve püf noktaları...

Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:15

Güncelleme: 12.02.2024 - 12:15

Çorum tokmak köftesi, Çorum yöresine ait geleneksel bir yemektir. Kırmızı et yerine tavuk eti kullanılarak yapılan bu köfte, protein dolu ve doyurucu bir lezzettir.Köftenin yapımında tavuk eti, tavuk derisi, bulgur, soğan, sarımsak, domates salçası, karabiber ve tuz kullanılır. Tavuk eti ve tavuk derisinden oluşan harç, bulgur ile yoğrularak köfte şekli verilir. Köfteler kızgın yağda kızartılarak servis edilir. Peki Çorum'un yöresel lezzeti Tokmak Köftesi nasıl yapılır? İşte Tokmak Köftesi tarifi ve püf noktaları...

Çorum Tokmak Köftesinin Püf Noktaları

Köfte harcını iyice yoğurmak, köftelerin daha lezzetli olmasını sağlar. Köfteleri kızartırken fazla kızartmamak, köftelerin kurumasını önler. Köfteleri servis ederken yanında yoğurt, ayran veya cacık servis edebilirsiniz.

Çorum Tokmak Köftesi Tarifi

Malzemeler:

500 gram tavuk eti

1 adet tavuğun derisi

500 gram ince bulgur

2 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

1/2 yemek kaşığı kuru fesleğen

1/2 yemek kaşığı kuru reyhan

1/2 çay bardağı sıvı yağ (pişirmek için)

Yapılışı:

Tavuk etlerini bütün tavuktan keserek ya da dilediğiniz tavuk parçalarını kullanarak hazırlayabilirsiniz. Tavuk etlerini mutfak robotundan ufak parçalar haline gelene kadar geçirin. Dilerseniz aynı miktarda tavuk kıyması da kullanabilirsiniz. Tavuk derisini ufak küpeler halinde doğrayın. Soğanları, domatesi ve sarımsakları rendeleyin. Derin ve geniş bir tepsiye tavuk etini, bulguru, rendelenmiş sebzeleri, salçayı ve tuzu koyup bulgurlar yumuşayıp tavuk etiyle birleşen kadar yaklaşık 30 dakika yoğurun. Yoğurduğunuz harca baharatları ve tavuk derilerini ekleyip birleşen kadar 5 dakika daha yoğurun. Hazırladığınız harçtan elinizi ıslatıp mandalina büyüklüğünde parçalar kopardın ve avucunuzda bastırıp köfte şekli verin. Bu işlemi yaparken dilerseniz ıslattığınız temiz bir kavanoz kapağını da kullanabilirsiniz. Hazırladığınız köfteleri fırça ile çok az yağlanmış tavada kısık ateşte önlü arkalı her tarafı kızarana kadar yaklaşık 8 dakika pişirin. Hazırladığınız köfteleri sıcak, ılık ya da soğuk olarak yanında salata ve yoğurtla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun !