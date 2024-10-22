Enfes Rocky Road tarifi...
Marshmallow, kuruyemiş ve bisküvi parçalarının çikolatayla birleştiği bu lezzet, her ısırıkta farklı bir tat sunarak damaklarınızı şenlendiriyor. İşte nefes Rocky Road tarifi...
Tatlı krizlerinin en çikolatalı ve eğlenceli çözümü: Chocolate Rocky Road! Yapımı oldukça pratik olan Rocky Road, özellikle atıştırmalık arayanlar ya da misafirlerine hızlı bir tatlı sunmak isteyenler için ideal. Çocukların da bayılacağı bu tarifi kolayca evde hazırlayabilir ve lezzetli bir çikolata şölenine dönüşen anların keyfini çıkarabilirsiniz!
MALZEMELER
400 gram sütlü veya bitter çikolata (tercihinize göre)
100 gram tereyağı
2 yemek kaşığı bal
100 gram mini marshmallow (veya büyük marshmallowları küçük parçalara kesin)
150 gram bisküvi
100 gram fındık, ceviz veya badem (isteğe göre, iri doğranmış)
50 gram kuru üzüm veya kuru meyve karışımı (isteğe göre)
Üzeri için pudra şekeri (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Sütlü veya bitter çikolatayı küçük parçalara kırın ve bir ısıya dayanıklı kaseye koyun.
Tereyağını ve balı ekleyin. Kaseyi bir tencere kaynar suyun üzerine oturtun (benmari usulü), çikolata ve tereyağı eriyene kadar karıştırın.
Çikolata eriyip pürüzsüz hale geldiğinde, ocaktan alın ve hafifçe soğumaya bırakın.
Kırılmış bisküvileri, mini marshmallowları, doğranmış kuruyemişleri ve kuru meyveleri çikolataya ekleyin. Her şeyi nazikçe karıştırarak tüm malzemelerin çikolata ile kaplanmasını sağlayın.
Yaklaşık 20x20 cm boyutunda bir kare tepsiyi yağlı kağıt ile kaplayın.
Çikolatalı karışımı tepsiye dökün ve spatula yardımıyla üzerini düzeltin.
Tepsiyi buzdolabına koyun ve en az 2-3 saat, karışım tamamen sertleşene kadar bekletin.
Sertleşen rocky road'u buzdolabından çıkarın ve dilimleyin. Üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.
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