Sofraların yıldızı: Tadı damağınızda kalacak! Pratik İslim kebabı tarifi...

Yayınlanma: 04.07.2024 - 20:59

Güncelleme: 04.07.2024 - 20:59

İslim kebabı, geleneksel Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan bu kebap, özellikle misafir sofralarının vazgeçilmezi haline gelmiştir. İşte, Pratik İslim kebabı tarifi...

İSLİM KEBABI TARİFİ

Malzemeler

4 – 5 adet patlıcan – 750 gr.

3 adet çarliston biber

3 adet domates

Köfte için Malzemeler

500 gr. kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan – rende

2 diş sarımsak – ezilmiş

4 yemek kaşığı galeta unu

1 tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Domates Sosu için Malzemeler

2 – 3 yemek kaşığı zeytinyağı

5 adet domates

Tuz

Karabiber

Pul biber

½ su bardağı et suyu

Kızartmak için Malzemeler

Ayçiçek yağı

Yapılış