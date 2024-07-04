Sofraların yıldızı: Tadı damağınızda kalacak! Pratik İslim kebabı tarifi...
Lezzetiyle sizi büyüleyecek, pratik yapımıyla zamanınızı kurtaracak bu tarif sofralarınızın yıldızı olacak. İşte, Pratik İslim kebabı tarifi...
İslim kebabı, geleneksel Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan bu kebap, özellikle misafir sofralarının vazgeçilmezi haline gelmiştir. İşte, Pratik İslim kebabı tarifi...
İSLİM KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- 4 – 5 adet patlıcan – 750 gr.
- 3 adet çarliston biber
- 3 adet domates
- Köfte için Malzemeler
- 500 gr. kıyma
- 1 adet yumurta
- 1 adet soğan – rende
- 2 diş sarımsak – ezilmiş
- 4 yemek kaşığı galeta unu
- 1 tutam maydanoz
- Tuz
- Karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
Domates Sosu için Malzemeler
- 2 – 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 5 adet domates
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- ½ su bardağı et suyu
Kızartmak için Malzemeler
- Ayçiçek yağı
Yapılış
- İslim kebabı için önce kabuklarını alacalı şekilde soyduğunuz patlıcanları keskin bir bıçak yardımıyla uzun ince şeritler halinde dilimleyin. Acısının çıkması için tuzlu suda bekletin. Orta yağlı dana kıymayı karıştırma kabına alın. Rendelenmiş kuru soğan, yumurta ve galeta unu, sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve kimyon katın.
- Köfte harcını özleşene kadar yaklaşık 10-15 dakika yoğurun.Köfte harcını altı cevizden biraz daha büyük parçalar ayırın
- Avuç içinizde yuvarladığınız köfteleri, tavada arkalı önlü ters çevirerek pişirin.
- Tuzlu suda dinlenen patlıcanların suyunu süzüp bol suda durulayın. Üzerlerini bir kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Yağı kızdırdığınız tavada arkalı önlü ters çevirerek kızartın. Fazla yağını kağıt havlu yardımıyla alın.
- Sap kısımlarını aldığınız yeşil biberleri dört eşit parçaya bölün. Cherry domatesleri ikiye bölün. İki adet kızarmış patlıcan şeridini artı şeklini alacak şekilde servis tabağına yerleştirin. Orta kısmına bir adet kızarmış köfte koyup kapatın.
- Üzerine bir parça yeşil biber ve cherry domates yerleştirip kürdanla tutturun. Tüm köfteleri aynı şekilde patlıcan şeritlerine sardıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin.
- Sosu için; zeytinyağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın. Rendelenmiş domates ve sarımsağı pişirin. Tuz ve karabiberini de ekledikten sonra 4-5 dakika kadar kaynatıp ocaktan alın.
- Hazırladığınız sosu patlıcanları aldığınız fırın tepsisine aktarın.
- İslim kebaplarını önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika kadar pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin. İslim kebabı hazır.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Olcay Kılavuz'un evinde yakaladık'
- Torbacılar ve tetikçiler ittifakı kaybedecek!
- UEFA'dan EURO 2024'te skandal hatalar!
- Rakam oyunu aç bırakacak
- En düşük emekli maaşına zam olacak mı?
- Mert Günok: 'Bunu asla istemem'
- Liderlerden 'bozkurt' işareti açıklaması!
- 'Avrupa kendi poposunu örtsün önce'
- Hesaplarında milyarlarca TL'lik işlem hacmi bulundu!
- 'Öldün sen öldüüünnnn'