Marketten alınandan kat kat daha sağlıklı! Pratik ve lezzetli: Bolanez sos tarifi

Yayınlanma: 04.07.2024 - 22:49

Güncelleme: 04.07.2024 - 22:49

Bolanez sos, İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan ve makarna yemeklerine eşlik eden zengin ve doyurucu bir sostur. Ev yapımı olarak hazırlanan bu sos, taze malzemelerin bir araya gelmesiyle enfes bir tat sunar ve sağlıklı beslenme arayışında olanlar için ideal bir seçenektir. İşte, Pratik ve lezzetli: Bolanez sos tarifi...

BOLANEZ SOS TARİFİ

Malzemeler

3-4 yemek kaşığı zeytinyağ

1 adet soğan

1 adet havuç

2 diş sarımsak

500g kıyma

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı domates püresi

3 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Taze kekik

Yapılış