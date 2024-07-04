Marketten alınandan kat kat daha sağlıklı! Pratik ve lezzetli: Bolanez sos tarifi
Marketten alınan soslarla kıyaslanamayacak kadar sağlıklı ve lezzetli bir alternatif! İşte, Pratik ve lezzetli: Bolanez sos tarifi...
Bolanez sos, İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan ve makarna yemeklerine eşlik eden zengin ve doyurucu bir sostur. Ev yapımı olarak hazırlanan bu sos, taze malzemelerin bir araya gelmesiyle enfes bir tat sunar ve sağlıklı beslenme arayışında olanlar için ideal bir seçenektir. İşte, Pratik ve lezzetli: Bolanez sos tarifi...
BOLANEZ SOS TARİFİ
Malzemeler
- 3-4 yemek kaşığı zeytinyağ
- 1 adet soğan
- 1 adet havuç
- 2 diş sarımsak
- 500g kıyma
- 1,5 yemek kaşığı domates salçası
- 1 su bardağı domates püresi
- 3 su bardağı sıcak su
- Tuz
- Karabiber
- Taze kekik
Yapılış
- Bolonez sosu için tavaya zeytinyağını alalım.
- Üzerine yemeklik doğranmış soğan, rendelenmiş havuç ve sarımsağı alarak güzelce soteleyelim.
- Daha sonra kıymayı da tavaya ekleyerek sotelemeye devam edelim.
- Rengi dönen kıymaya domates salçasını ekleyelim ve salça güzelce karışıncaya kadar kavuralım.
- Domates püresi veya domates rendesi, sıcak suyu ilave edip orta ateşte suyunu çekinceye kadar pişmeye bırakalım.
- Son olarak yeteri kadar tuz, karabiber ve ince ince doğranmış taze kekiği ekleyerek karıştırıp ocaktan alalım. Afiyet olsun
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