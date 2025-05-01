Mayıs ayında hangi balıklar yenir? Mayıs ayı balıkları hangileri?
Mevsiminde tüketilen balıklar, hem daha sağlıklı hem de daha lezzetlidir. Peki, Mayıs ayında hangi balıklar yenir? Mayıs ayı balıkları hangileri?
Mevsimine göre balık tüketmek, sadece lezzet açısından değil, sağlık ve sürdürülebilirlik açısından da büyük önem taşır. Av yasağının başladığı bu dönemde bazı balıklar dinlenme sürecine girerken, bazıları hala tüketilmeye uygundur. Mayıs ayı, balık sezonunun sonlarına doğru yaklaşırken, sofralarda yer bulabilecek belli başlı türleriyle öne çıkar. İşte, Mayıs ayında taze ve lezzetli şekilde tüketebileceğiniz balıklar...
MAYIS AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?
1. Levrek
Mayıs ayı, çiftlik levreği için en uygun dönemlerden biridir. Etinin sertliği ve lezzetiyle ızgarada, buğulamada ya da fırında rahatlıkla pişirilebilir.
2. Çipura
Çiftlik üretimi olan çipura, yıl boyunca tüketilebilse de Mayıs ayında oldukça lezzetlidir. Omega-3 bakımından zengin olan bu balık, ızgara ve fırında pişirme yöntemleriyle ön plana çıkar.
3. Mercan
Kırmızı rengiyle tanınan mercan balığı, Mayıs ayında hâlâ tüketilebilir durumdadır. Tavası oldukça lezzetlidir ve az kılçıklı olmasıyla tercih edilir.
4. Tekir
Lezzetli ve hafif bir balık olan tekir, Mayıs ayında tavası ve ızgarasıyla sofralara renk katar. Küçük boyutlarına rağmen lezzetiyle dikkat çeker.
5. Barbun
Tekirle karıştırılan ancak ondan daha iri olan barbun balığı, Mayıs ayında bol bulunabilir. Özellikle kızartılarak tüketilmesi önerilir.
6. Lagos
Derin deniz balığı olan lagos, eti beyaz ve sıkı yapılıdır. Mayıs ayı boyunca avlanması mümkündür ve genellikle fırında ya da ızgarada pişirilir.
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