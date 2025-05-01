Sağlıklı ve leziz sofralar: Mayıs ayı meyve ve sebzeleri nelerdir?

Yayınlanma: 01.05.2025 - 09:36

Güncelleme: 01.05.2025 - 09:36

Mevsiminde meyve ve sebze tüketmek, hem sağlığımız hem de bütçemiz açısından büyük önem taşır. Özellikle bahar aylarında doğa canlanırken, sofralarımız da renklenir. Mayıs ayı, meyve ve sebze çeşitliliğinin arttığı, tezgahların tazelikle dolduğu bereketli bir dönemdir. İşte, Mayıs ayı meyve ve sebzeleri...

Mayıs Ayı Sebzeleri

Mayıs ayı, özellikle yeşil sebzelerin zirvede olduğu bir dönemdir. Tazeliğiyle dikkat çeken sebzeler hem sindirimi kolaylaştırır hem de bağışıklığı destekler.

1. Ispanak

Vitamin ve mineral deposu olan ıspanak, demir açısından zengindir. Çorba, börek ya da kavurma olarak tüketilebilir.

2. Semizotu

Omega-3 yağ asitleri içerir. Salatalarda çiğ olarak kullanılabilir veya yoğurtla harika bir meze yapılabilir.

3. Enginar

Karaciğeri temizleyici özelliği ile bilinir. Zeytinyağlısı sofraların vazgeçilmezidir.

4. Taze Bakla

Lif oranı yüksek, doyurucu ve sindirim dostudur. Zeytinyağlı, yoğurtlu ya da yumurtalı olarak pişirilebilir.

5. Bezelye

Protein bakımından zengin bir sebzedir. Ana yemeklerde ya da garnitür olarak tüketilir.

6. Kuşkonmaz

Antioksidan kaynağı olan kuşkonmaz, haşlanarak ya da ızgarada hazırlanabilir.

7. Taze Soğan & Taze Sarımsak

Salatalara lezzet katan bu sebzeler, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Mayıs Ayı Meyveleri

Yavaş yavaş yaz meyvelerinin habercisi olan Mayıs ayı, tazeliğiyle dikkat çeken çeşitli meyveleri beraberinde getirir.

1. Çilek

C vitamini açısından zengindir. Tatlılarda, salatalarda ya da sade olarak tüketilebilir.

2. Erik

Antioksidan özelliği ile sindirimi kolaylaştırır. Mayhoş lezzetiyle hem çiğ hem de komposto olarak tüketilebilir.

3. Yenidünya (Malta Eriği)

Bağışıklığı güçlendirir, A vitamini bakımından zengindir.

4. Dut

Kan yapıcı özelliği ile bilinir. Beyaz ve kara dut olarak iki çeşidi de Mayıs ayında olgunlaşmaya başlar.

5. Kiraz

Mayıs sonuna doğru tezgâhlarda yer almaya başlar. Ödem atıcı özelliğiyle bilinir.