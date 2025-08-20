Meksika mutfağının baharatlı lezzeti: Chili Con Carne tarifi

Dünyanın en çok sevilen mutfaklarından biri olan Meksika mutfağı, acılı ve baharatlı yemekleriyle öne çıkıyor. Bu mutfağın en klasik ve doyurucu tariflerinden biri olan Chili Con Carne, kırmızı et, fasulye, domates ve bol baharatın birleşiminden doğan nefis bir lezzet. Hem pratik hazırlanışı hem de sofraya getirdiği farklı aroma ile Chili Con Carne, kalabalık yemeklerde ve davet sofralarında sıkça tercih ediliyor.

MALZEMELER

400 g dana kıyma

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş)

1 kutu konserve domates (400 g)

1 kutu haşlanmış kırmızı fasulye (400 g)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe göre acı artırılabilir)

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın, kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Soğan ve sarımsağı ilave ederek birkaç dakika daha soteleyin.

Ardından kırmızı biberi ekleyin, yumuşayana kadar pişirin.

Salça, baharatlar ve rendelenmiş domatesleri ilave edin, birkaç dakika kaynatın.

Konserve domates ve haşlanmış kırmızı fasulyeyi ekleyin, tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Kısık ateşte 20-25 dakika pişirin.

Servis Önerisi:

Chili Con Carne, genellikle pirinç pilavı, tortilla ekmeği veya nachos ile servis edilir. Üzerine taze kişniş ve kaşar peyniri serpiştirilerek de sunulabilir.