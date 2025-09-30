Meksika mutfağının karamel rüyası: Bunuelos

Meksika mutfağı denildiğinde akla ilk olarak taco, enchilada ve guacamole gelse de, tatlıları da en az ana yemekleri kadar iddialı ve renklidir. Buñuelos, özellikle Noel ve diğer özel kutlamaların vazgeçilmezi olan, nesillerdir tarifleri aktarılan bir lezzettir. Esasen, incecik açılmış ve kızartılmış maya içermeyen bir hamurdan oluşan bu tatlı, Churro'nun daha yassı ve gevrek kuzeni olarak düşünülebilir.

BUNUELOS TARİFİ

Malzemeler

Hamur İçin:

2 su bardağı çok amaçlı un (yaklaşık 250 gr)

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

1 büyük yumurta

1/2 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ

1 çay kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı)

Kızartmak için bol miktarda sıvı yağ

Piloncillo Şurubu için:

2 adet piloncillo konisi (yaklaşık 200 gr esmer şeker veya pekmezli esmer şeker kullanılabilir)

1 su bardağı su

1 adet tarçın çubuğu

2 adet yıldız anason (isteğe bağlı, aroma katmak için)

Bir tutam karanfil

Yapılışı