Meksika mutfağının karamel rüyası: Bunuelos

Meksika mutfağı denildiğinde akla ilk olarak taco, enchilada ve guacamole gelse de, tatlıları da en az ana yemekleri kadar iddialı ve renklidir. Buñuelos, özellikle Noel ve diğer özel kutlamaların vazgeçilmezi olan, nesillerdir tarifleri aktarılan bir lezzettir. Esasen, incecik açılmış ve kızartılmış maya içermeyen bir hamurdan oluşan bu tatlı, Churro'nun daha yassı ve gevrek kuzeni olarak düşünülebilir.
BUNUELOS TARİFİ
Malzemeler
Hamur İçin:
- 2 su bardağı çok amaçlı un (yaklaşık 250 gr)
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1 büyük yumurta
- 1/2 su bardağı ılık süt
- 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ
- 1 çay kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı)
- Kızartmak için bol miktarda sıvı yağ
Piloncillo Şurubu için:
- 2 adet piloncillo konisi (yaklaşık 200 gr esmer şeker veya pekmezli esmer şeker kullanılabilir)
- 1 su bardağı su
- 1 adet tarçın çubuğu
- 2 adet yıldız anason (isteğe bağlı, aroma katmak için)
- Bir tutam karanfil
Yapılışı
- Şurubu Hazırlama: Şeker, su ve tarçın bir tencerede eritilerek yoğun bir kıvam elde edilene kadar kaynatılır.
- Hamuru Yoğurma: Un ve diğer hamur malzemeleri birleştirilip yumuşak bir hamur yoğrulur ve dinlendirilir.
- Şekil Verme: Hamurdan parçalar koparılıp çok ince ve geniş daireler şeklinde açılır.
- Kızartma: İnce açılan hamurlar, bol ve kızgın yağda her iki tarafı da altın sarısı olana kadar hızla kızartılır.
- Servis: Kızartılan çıtır Buñuelos'ların üzerine hazırlanan ılık veya soğuk şurup gezdirilerek hemen servis edilir.