Supangle nasıl yapılır? Pastane usulü supangle tarifi…

Yayınlanma: 19.09.2023 - 09:30

Güncelleme: 19.09.2023 - 09:30

Supangle; ilk defa tadına bakanların puding diye düşündüğü ancak lezzeti de yapımı da farklı olan lezzetli ve pratik tatlıdır. Genellikle kasenin dibinde kek parçalarından taban eklenir veya sade bir şekilde tüketilebilir. Öğütülmüş ceviz, badem, antep fıstığı veya hindistan cevizi ile süslenir. Soğuk servis edilir. İşte pastanelerin vazgeçilmezi supangle’nin püf noktalarıyla tarifi...

SUPANGLE TARİFİ

Malzemeler



1 litre süt



1 su bardağı toz şeker



Yarım su bardağı buğday nişastası



2 yemek kaşığı kakao



50 gr bitter çikolata (çikolata oranını artırabilirsiz)



1 tatlı kaşığı tereyağı



Dilerseniz tabanı kakaolu kek



(kakaolu keki hazır alabilir veya kendiniz yapabilirsiniz)



Yapılışı



Öncelikle sütü tencereye alın. İçerisine nişasta, şeker ve kakaoyu da ekleyip iyice çırpın. Karışımı ocağa alın. Çırpıcı yardımıyla kısık ateşte hiç ara vermeden kıvam alıp koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin. Daha sonra ocaktan alıp tereyağı ve çikolatayı ekleyerek karıştırmaya devam edin. 5-10 dakika karıştırarak soğumaya bırakın. Servis edeceğiniz kaselerin içine dilerseniz birer parça kakaolu kek yerleştirin ve üstüne pişirdiğiniz tatlıdan ekleyin. Oda sıcaklığına gelince, soğuması için buzdolabında bekletin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

PÜF NOKTASI...

Ocağa almadan önce nişasta, şeker ve kakaoyu iyice çırpmak çok önemli. Topaklanma kalmaması gerekir.



Çikolatayı ve tereyağını ocaktan aldıktan sonra ilave edip, çırpıcı yardımıyla eritin…













