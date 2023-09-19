Keşkül (Keşkül-ü Fukara) nasıl yapılır?
Saray mutfağının lezzetleri kadar bu lezzetlere ismini veren yemeklerin hikayeleri de muhteşemdir. Bu nefis tatlardan biri ise; Keşkül eski adıyla Keşkül-ü Fukara… Osmanlı Mutfağında tarihi II. Murad zamanına kadar uzanan bir tatlıdır. İşte; tarih kokan keşkülün hikayesi ve püf noktalarıyla tarifi…
Keşkül, hindistan cevizi kabuğundan yapılan derviş çantalarına verilen isim. Dervişler bu çantalarını yanlarına alır ve diyar diyar dolaşırlarmış. Rivayete göre; Osmanlı döneminde dervişler ve bazen de tedbil-i kıyafet gezen kadılar halkın içine karışıp dilencilik yaparak topladıkları paraları dergahlara ve imaretlere bağışlarmış, işte bu paralar ile de keşkül tatlısı yapılıp fukara halka dağıtıldığı söylenir...
Günümüzde pek çok tarifi olsa da orijinalinde, bademlerin toz haline getirilip üzerine dökülen sütün içerisinde 1 gün boyunca bekletilerek, yapılırmış. Aynı şekilde pirinçlerin de suyun içinde 1 gün boyunca bekletilmesi gerekirmiş. Sonunda toz haline gelmiş bademler, krema kıvamına gelen pirinçler ve şeker ile birlikte kaynayan süte ilave edilerek pişirilmiş. Soğuduktan sonra üzerine Antep fıstığı, fındık veya ceviz konularak servis edilirmiş. İşte; günümüze uyarlanmış, herkesin yapabileceği pratik keşkül tarifi…
KEŞKÜL (KEŞKÜL-Ü FUKARA) TARİFİ
Malzemeler
1 litre süt
5 yemek kaşığı toz badem
1 çay bardağı hindistan cevizi
1 paket vanilya
1 su bardağı pirinç unu
1 su bardağı toz şeker
Yapılışı
Öncelikle geniş bir tencerin içerisine pirinç unu ve toz şekeri ilave edip kuru halde karıştırın. Çırpma teli yardımıyla tencereye yavaş yavaş sütü ilave edin. Ocağa alın ve karıştırarak pişirin. Vanilyayı ekleyin. Hindistan cevizi ve toz bademide ekleyin ve karıştırılmaya devam edin. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp, soğumasını bekleyin. Kaselere doldurulup oda sıcaklığına gelince buzdolabına koyup soğutun. ve soğutularak servise hazır hale getirilir. Çekilmiş çiğ badem veya Antep fıstığı ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…
PÜF NOKTASI…
Toz bademiniz yoksa çiğ bademleri sıcak suda bekletip kabuklarını soyun daha sonra rondodan geçirerek toz badem elde edebilirsiniz.
Keşkül boza kıvamda olmalıdır. Pirinç ununu biraz fazla kaçırdınız ve kıvamı daha koyu olduysa süt ekleyin. Sütü yavaş yavaş ilave edin ve çırpıcı kullanın. Böylece keşkülün kıvamını ayarlayabilirsiniz.
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