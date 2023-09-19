Fırın sütlaç nasıl yapılır? Püf noktalarıyla fırın sütlaç tarifi…

Yayınlanma: 19.09.2023 - 09:23

Güncelleme: 19.09.2023 - 09:23

Fırın sütlaç, mutfağımızın geleneksel sütlü tatlılarından biri. Hafif olmasının yanı sıra lezzetiyle herkesin zevkle tükettiği fırın sütlacın yapımıda oldukça pratik… İşte püf noktalarıyla fırın sütlaç tarifi…

FIRIN SÜTLAÇ

Malzemeler



Pirinç için



2 su bardağı süt



1 çay bardağı pirinç



Sütlaç için



1 litre süt



1 yemek kaşığı buğday nişastası



1 yemek kaşığı pirinç unu



1 su bardağı toz şeker



Üzeri için



Fındık



Yapılışı



Öncelikle tencerenizi ocağa alın ve sütü ilave edin. Üzerine pirinci ekleyin ve kısık ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar arada karıştırarak haşlayın. Sütte haşlanan pirinçlere şekeri ilave edin ve karıştırın. Geniş bir kapta 1 litre süt, nişasta ve pirinç ununu karıştırın. Ardından hazırladığınız nişastalı sütü ilave edin ve sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirin. Hafif kıvam alan sütlacı fırın tepsisine dizdiğiniz güveç kaplara bölün. Fırın tepsisinin tabanına güvecin çeyreğine gelecek şekilde su ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelince buzdolabında soğutun. Kıyılmış fındıkla servis edin. Afiyet olsun.

PÜF NOKTASI…

Sütlacı fırına atmadan önce, fırın tepsisine su eklemeyi unutmayın! Bunun nedeni sütlaç yüzeyinin çatlamasını önlemektir.

