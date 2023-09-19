Fırın sütlaç nasıl yapılır? Püf noktalarıyla fırın sütlaç tarifi…
Fırın sütlaç Türk mutfağına özgü herkes tarafından sevilen ve tercih edilen tatlılar arasındadır. Fırın sütlaç tencerede pişirildikten sonra genellikle topraktan yapılan güveç kaplar içerisinde fırında pişirilmesi suretiyle yapılır. Servis edilirken üzerine ince kıyılmış fındık, veya badem ya da ceviz ile süslenir. İşte kolayca yapabileceğiniz fırın sütlaç tarifi…
Fırın sütlaç, mutfağımızın geleneksel sütlü tatlılarından biri. Hafif olmasının yanı sıra lezzetiyle herkesin zevkle tükettiği fırın sütlacın yapımıda oldukça pratik… İşte püf noktalarıyla fırın sütlaç tarifi…
FIRIN SÜTLAÇ
Malzemeler
Pirinç için
2 su bardağı süt
1 çay bardağı pirinç
Sütlaç için
1 litre süt
1 yemek kaşığı buğday nişastası
1 yemek kaşığı pirinç unu
1 su bardağı toz şeker
Üzeri için
Fındık
Yapılışı
Öncelikle tencerenizi ocağa alın ve sütü ilave edin. Üzerine pirinci ekleyin ve kısık ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar arada karıştırarak haşlayın. Sütte haşlanan pirinçlere şekeri ilave edin ve karıştırın. Geniş bir kapta 1 litre süt, nişasta ve pirinç ununu karıştırın. Ardından hazırladığınız nişastalı sütü ilave edin ve sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirin. Hafif kıvam alan sütlacı fırın tepsisine dizdiğiniz güveç kaplara bölün. Fırın tepsisinin tabanına güvecin çeyreğine gelecek şekilde su ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelince buzdolabında soğutun. Kıyılmış fındıkla servis edin. Afiyet olsun.
PÜF NOKTASI…
Sütlacı fırına atmadan önce, fırın tepsisine su eklemeyi unutmayın! Bunun nedeni sütlaç yüzeyinin çatlamasını önlemektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu babasının silahıyla yaşamına son verdi
- 2028’de de yok!
- Uzmanlar hala faydalarını araştırıyor: 1 avuç yeterli
- 'Kısıtlama' sinyali verdi! Kartlarda dikkat çeken artış
- Laik ve bilimsel eğitimde utanç verici görüntüler!
- Yediği balık hayatını kararttı! 4 uzvu artık yok...
- İstanbul'dan gelen baba 'masaj salonunu' bastı
- AKP'li Şen'in 2'nci tur üzüntüsü
- Tanrıkulu ile Orakoğlu arasında 'CIA' polemiği
- Hangi 'çıkar grubu'ndaymışım açıklayın!