Kazandibi nasıl yapılır? Püf noktalarıyla kazandibi tarifi…

Yayınlanma: 29.09.2023 - 10:08

Güncelleme: 29.09.2023 - 10:08

Kazandibi, dibi tutturularak hafifçe kızartılan muhallebidir. İki çeşit kazandibi vardır. Normalde kazandibi tavuk göğsünden yapılır. Tavuk göğsü eklenmemiş olanına muhallebili kazandibi adı verilir. Ana malzemeleri nişasta, pirinç unu, şeker ve süttür. Muhallebi piştikten sonra, tepsinin içine şeker serpilir, üzerine sıcakken tatlı düzgünce yayılır. Sonra ocakta şeker yakılır. Şekerin yakılmasından dolayı bu tatlı kazandibi olarak adlandırılmıştır. Özellikle sütlü tatlılarda biraz daha yanık şeker tadı almak isteyenler kazandibiyi daha çok tercih eder ve severek tüketirler. İşte püf noktalarıyla kazandibi tarifi…

KAZANDİBİ TARİFİ

Malzemeler



6 su bardağı süt



1 su bardağından biraz eksik un



1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı buğday nişastası



1 yemek kaşığı pirinç unu



1 yemek kaşığı tereyağı



1 paket vanilya



Tepsi için



1 tatlı kaşığı tereyağı



4 yemek kaşığı toz şeker



Dikdörtgen tepsi



Yapılışı



Öncelikle muhallebi için sadece unu bir tavaya alın ve çok az kokusu çıkana kadar kavurun. Soğuması için biraz bekletin. Geniş bir tencerenin içine kavrulup soğuyan un, nişasta, pirinç unu, toz şeker ve sütü ilave edip ocağa almadan iyice karıştırın. Ardından ocağa alıp muhallebi kıvamını alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Kıvamını bulan muhallebiye vanilya ve tereyağını da ilave edip bir taşım daha karıştırarak pişirin. Ocağın altına kapatın. Dikdörtgen tepsiyi tereyağı ile yağlayın. Tepsinin taban kısmını toz şekerle kaplayın. Hazırladığınız muhallebiden azar azar tepsiye döküp ocakta orta ateşte çevire çevire şekeri karamelize edin. Tamamı yanan, yani karamelize olan tepsiye kalan muhallebiyi de dökün. Oda sıcaklığında biraz soğumasını bekledikten sonra, buzdolabında iyice soğuyana kadar dinlendirin. Spatula yardımıyla tepsinin dibini sıyırarak rulo yapın. Afiyet olsun.

KAZANDİBİ İÇİN PÜF NOKTASI!

Kazandibinin en önemli püf noktası tepsiyi çevirerek tatlıyı pişirmek.



Tatlı piştikten sonra dinlendirmek ve soğuduktan sonra kesilip rulo yapmak.



Kazandibi yapımı sırasında pirinç unu ve buğday nişastası kullanılır. Fakat birden fazla kazandibi tarifi olduğu için farklı malzemeler kullanılarak yapılan tarifler olabilir.



Rulo yaparken spatulayı sıcak suda ıslatmak önemli. Bu işlem tatlıyı yapışmadan daha kolay rulo yapmanızı sağlar…

