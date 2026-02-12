Meze sofralarının vazgeçilmezi: Antakya usulü muhammara tarifi

Acı, tatlı ve ekşi aromaların dengesiyle öne çıkan muhammara; kahvaltı sofralarında, davet masalarında ve meze tabaklarında sıkça tercih ediliyor. Yapımı oldukça pratik olan bu lezzetin püf noktası ise kullanılan biberin kalitesi ve ceviz oranında gizli. İşte lokum kıvamında, tam ölçülü muhammara yapımı…

MALZEMELER

3 adet közlenmiş kırmızı kapya biber 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi 2 yemek kaşığı galeta unu (isteğe göre bayat ekmek içi) 2 diş sarımsak 2 yemek kaşığı nar ekşisi 1 tatlı kaşığı biber salçası Yarım çay bardağı zeytinyağı 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı pul biber Tuz

YAPILIŞI

Közlenmiş kırmızı biberlerin kabuklarını soyup çekirdeklerini temizleyin. Ardından biberleri mutfak robotuna alın. Üzerine ceviz, sarımsak, galeta unu ve biber salçasını ekleyin.

Karışımı pürüzsüz ama hafif taneli bir kıvam alana kadar çekin. Daha sonra nar ekşisi, zeytinyağı, baharatlar ve tuzu ilave edip kısa süre daha karıştırın.

Hazırladığınız muhammarayı servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirip isteğe göre ceviz ve maydanozla süsleyerek servis edin.

Buzdolabında kapalı kapta saklandığında 3-4 gün tazeliğini korur.