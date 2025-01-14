Mutfağınıza Ege esintileri getiren enfes lezzet: Girit mücveri tarifi
Girit mücveri, sağlıklı ve hafif bir yemek arayanlar için mükemmel bir seçimdir. Peki, mutfağınıza Ege esintileri getiren bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz Girit mücveri tarifi...
Girit mutfağına özgü olan Girit mücveri, taptaze sebzelerle hazırlanan, hafif ve lezzetli bir yemektir. Ana malzemesi kabak olan bu tarif, beyaz peynir ve taze otlarla birleşerek sofralarınıza farklı bir tat katar. Hem ana yemek hem de meze olarak servis edilebilen Girit mücveri, pratik yapımıyla da dikkat çeker. Peki, mutfağınıza Ege esintileri getiren bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz Girit mücveri tarifi...
GİRİT MÜCVERİ TARİFİ
Malzemeler
4 adet kabak
1 su bardağı beyaz peynir (ezilmiş)
2 adet yumurta
1/2 demet dereotu (ince doğranmış)
1/2 demet taze nane (ince doğranmış)
2 dal taze soğan (ince doğranmış)
1 çay bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
Tuz ve karabiber
Zeytinyağı (kızartma için)
GİRİT MÜCVERİ YAPILIŞI
Kabakları rendeleyin ve fazla suyunu sıkın.
Rendelenmiş kabakları bir kaba alın.
Üzerine beyaz peyniri, yumurtaları, dereotunu, naneyi ve taze soğanı ekleyin.
Tuz ve karabiberle tatlandırın.
Karışıma unu ve kabartma tozunu ilave ederek iyice karıştırın.
Karışım ne çok sıvı ne de çok katı olmalıdır.
Eğer karışım çok sıvıysa biraz daha un ekleyebilirsiniz.
Bir tavada zeytinyağını ısıtın.
Karışımdan kaşık yardımıyla alarak tavaya dökün ve mücverleri önlü arkalı altın sarısı renk alana kadar kızartın.
Kızaran mücverleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
Ilındıktan sonra yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP ve CHP arasındaki fark açılıyor!
- 'Erken seçim' ve 'Demirtaş' yanıtı
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- Diğer oğlu da tutuklandı!
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- Menzil'de mülk kavgası, birbirlerine girdiler!
- Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- Savcı mütalaasını açıkladı
- Usta oyuncu hayatını kaybetti!