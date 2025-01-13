Anadolu mutfağının eşsiz lezzeti: Divriği pilavı tarifi

Yayınlanma: 13.01.2025 - 20:56

Güncelleme: 13.01.2025 - 20:56

Anadolu mutfağı, bölgesel zenginlikleri ve kültürel çeşitliliğiyle Türk mutfağının olanakları oluşur. Bu özel tariflerden biri olan Divriği Pilavı, adını Sivas'ın tarihi Divriği ilçesinden alır. Osmanlı döneminde çürümeye kadar ulaşan bu lezzet, et, nohut ve pirincin harmanlanmasıyla hazırlandı.

DİVRİĞİ PİLAVI TARİHİ

Malzemeler:

500 gram kuşbaşı dana eti veya kuzu eti

2 su bardağı Pirinç

1 su bardağı nohut tutulur

2 yemek kaşığı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan (doğranmış)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

4 su bardağı sıcak su

Yapılış: