Anadolu mutfağının eşsiz lezzeti: Divriği pilavı tarifi

Sivas'ın Divriği ilçesine özgü bu özel pilav, Anadolu'nun zengin mutfak kültürünün bir parçasıdır. Et, nohut ve pirincin mükemmel kurtuluşla çözülen Divriği Pilavı, hem doyurucu hem de lezzetli bir ana yemektir.

Anadolu mutfağının eşsiz lezzeti: Divriği pilavı tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 20:56

Anadolu mutfağı, bölgesel zenginlikleri ve kültürel çeşitliliğiyle Türk mutfağının olanakları oluşur. Bu özel tariflerden biri olan Divriği Pilavı, adını Sivas'ın tarihi Divriği ilçesinden alır. Osmanlı döneminde çürümeye kadar ulaşan bu lezzet, et, nohut ve pirincin harmanlanmasıyla hazırlandı. 

DİVRİĞİ PİLAVI TARİHİ

Malzemeler:

  • 500 gram kuşbaşı dana eti veya kuzu eti
  • 2 su bardağı Pirinç
  • 1 su bardağı nohut tutulur
  • 2 yemek kaşığı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet kuru soğan (doğranmış)
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 4 su bardağı sıcak su

Yapılış:

  1. Kuşbaşının yerleştirilmesi eti bir tencerede sıvı yağ ile soteleyin. Et suyunu salıplayana kadar kavurun. Üzerine soğanı ekleyin ve birlikte birkaç dakika daha koruyun.
  2. Pirinçleri yıkamak ve arındırmak için birkaç kez yıkamak gerekir.
  3. Etin üzerine saklanan nohutları ekleyin ve karıştırın. Daha sonra yıkanmış pirinçleri ilave edin. Tuz, karabiber ve sıcak suyu karıştırıp karıştırmaya bırakın.
  4. Su kaynadıktan sonra sıcaklığın azalması kısın ve pilavı kapağı kapalı şekilde suyunu çekene kadar devam etmez. Ocağı kapattıktan sonra üzerine eklemeyi karıştırın ve demlenmeye bırakın.
  5. Sıcak olarak servis yapın. Yanında cacık veya turşuyla tamamlanarak sunulabilir.

Etiketler: #Divriği #Pilav #tarif #Anadolu mutfağı

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