Mutfağınızda Kore esintisi esecek: Doenjang Jjigae'nin tadı damağınızda kalacak

Yayınlanma: 14.01.2024 - 15:20

Güncelleme: 14.01.2024 - 15:20

Fermente soya fasulye ezmesi olan doenjang, nefis sebzelerle bir araya geldiğinde ortaya çıkan Doenjang Jjigae, sıcacık bir çorba ile sofranıza lezzet katıyor. İçerdiği tofu, sebzeler ve benzersiz baharatlarıyla bu çorba, Güney Kore'nin geleneksel mutfaklarından birine keyifli bir yolculuk sunuyor. Şimdi, bu basit ve lezzetli tarifle evinizde Kore mutfağını deneyimleyin!



DOENJANG JIJIGAE

Malzemeler:

2 yemek kaşığı doenjang (fermente soya fasulye ezmesi)

200 gram doğranmış tofu

1 su bardağı doğranmış patates

1 su bardağı doğranmış soğan

1 su bardağı doğranmış kabak

1 su bardağı doğranmış mantar

3 diş doğranmış sarımsak

1 yemek kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 litre sebze veya tavuk suyu

Taze yeşillikler (isteğe bağlı)





Yapılışı:

Bir tencerede sıvı yağ ve susam yağını orta ateşte ısıtın.

Doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Patates, kabak ve mantarı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Tofu ve sebze suyunu ekleyin, kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra doenjang, soya sosu ekleyin ve karıştırın.

Kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

İsteğe bağlı olarak taze yeşillikler ekleyebilir ve sıcak servis yapabilirsiniz.



