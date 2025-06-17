Yaz mevsimine çok yakışan hafif ve ferahlatıcı lezzet: Şeftali sorbe tarifi

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında serinlemek için hem hafif hem de lezzetli bir tatlı arıyorsanız, şeftali sorbe tam size göre! Süt ve yumurta içermeyen bu dondurulmuş meyve tatlısı, özellikle süt alerjisi olanlar ve vegan beslenenler için harika bir alternatiftir. Şeftalinin doğal tatlılığı ve aromasıyla hazırlanan bu tarif, evde kolayca yapılabilir. Peki, yaz mevsimine çok yakışan bu hafif ve ferahlatıcı lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes şeftali sorbe tarifi...





ŞEFTALİ SORBE TARİFİ

Malzemeler

4 adet olgun şeftali

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

İsteğe bağlı:

Birkaç yaprak taze nane

ŞEFTALİ SORBE YAPILIŞI

Şeftalilerin kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkarın ve iri parçalara bölün.

Olgun şeftaliler kullanmanız, sorbenizin hem kıvamını hem de lezzetini artıracaktır.

Küçük bir tencerede şekeri ve suyu karıştırarak kaynatın.

Şeker tamamen eridikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Bu basit şurup, sorbenin pürüzsüz olmasını sağlar.

Şeftali dilimlerini, soğuyan şeker şurubunu ve limon suyunu blendera koyun.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Dilerseniz birkaç yaprak nane de ekleyerek ferahlık katabilirsiniz.

Hazırladığınız karışımı bir saklama kabına dökün.

Eğer dondurma makineniz varsa, karışımı makineye alarak talimatlara göre dondurun.

Dondurma makineniz yoksa, karışımı derin dondurucuya koyun ve 30 dakikada bir karıştırarak 3-4 saat boyunca kristalleşmesini engelleyin.

Şeftali sorbenizi top şeklinde kaseye alın, üzerine taze nane yaprakları veya ince dilimlenmiş şeftali ile süsleyin.

Afiyet olsun!