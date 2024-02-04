Ne pişirsem derdine son: 10 dakikalık pratik bir tarif!

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerden biri olan Fellah Köftesi sofralarınıza hem sağlıklı hem de nefis bir alternatif sunuyor. Özellikle pratik yapımıyla öne çıkan bu tarif, kısa sürede harika bir lezzeti sofralarınıza taşıyor...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 17:32
Ne pişirsem derdine son: 10 dakikalık pratik bir tarif!
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Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Fellah Köftesi, hem pratikliği hem de muhteşem tadıyla sofraların vazgeçilmezi olmaya aday! Bu tarif, hızlı ve pratik yapımıyla dikkat çekerken, lezzetiyle de damakları şenlendirecek.

Fellah Köftesi, sağlıklı ve doyurucu malzemelerle hazırlanan, kısa sürede sofranızı renklendiren bir tarif sunuyor. 10 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanan bu köfte tarifi, aynı zamanda sağlıklı bir atıştırmalık veya ana yemek alternatifi arayanlar için ideal. İşte Fellah Köftesi tarifi...

MALZEMELER

Bulgur Karışımı:

2 su bardağı ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri İçin:

Yoğurt

Sos:

2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, su

YAPILIŞI

İnce bulgur bir kaba alınır, üzerine sıcak su eklenir ve karıştırılır. Üzerini kapatıp 10 dakika kadar şişmeye bırakılır.

Bulgur şiştikten sonra irmik, un, domates salçası, biber salçası ve tuz eklenerek iyice karıştırılır.

Karışımı yoğurarak bir hamur elde edilir. Eğer karışım çok kuru ise azar azar sıcak su ekleyerek kıvamı ayarlanabilir.

Islatılan parmak uçlarıyla hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayarak top şekli verilir.

Her bir köfteye bastırarak üzerinde küçük delikler açılır.

Köfteleri haşlamak için geniş bir tencerede su kaynatılır ve içine tuz eklenir. Hazırlanan köfteler kaynar suda haşlanır.

Köfteler haşlandıktan sonra süzülür.

Domates salçası, sıvı yağ, tuz ve su karıştırılarak bir sos hazırlanır.

Servis tabağına haşlanan köfteler alınır, üzerine yoğurt dökülür ve hazırlanan sosu gezdirilir.


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