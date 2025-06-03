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Nefis bir Avrupa klasiği: Vanilyalı ay kurabiyesi tarifi

Nefis bir Avrupa klasiği: Vanilyalı ay kurabiyesi tarifi

3.06.2025 15:14:00
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Haber Merkezi
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Nefis bir Avrupa klasiği: Vanilyalı ay kurabiyesi tarifi

Vanilyalı ay kurabiyesi, sadece görüntüsüyle değil, lezzetiyle de sofraları süsleyen klasik bir Avrupa tarifidir. Peki, damak çatlatan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, Viyana'dan enfes vanilyalı ay kurabiyesi tarifi...

Avusturya ve Almanya kökenli geleneksel bir kurabiye olan Vanillekipferl, Türk mutfağında "Vanilyalı Ay Kurabiyesi" olarak da bilinir. Adını hilal şeklinden alan bu kurabiyeler, özellikle yılbaşı zamanlarında Avrupa’da sofraları süslese de, hafif vanilya aroması ve ağızda dağılan kıvamıyla yılın her döneminde çay saatlerinin vazgeçilmezi olabilir. Peki, damak çatlatan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, Viyana'dan enfes vanilyalı ay kurabiyesi tarifi...


VANİLYALI AY KURABİYESİ TARİFİ

Malzemeler

150 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

100 gram toz badem veya ince çekilmiş ceviz

60 gram pudra şekeri

200 gram un

1 paket vanilin

Üzeri için:

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı pudra şekeri

VANİLYALI AY KURABİYESİ YAPILIŞI

Bir karıştırma kabına tereyağı, pudra şekeri ve vanilini alın. 

Mikserle kısa süre çırpın. 

Ardından toz badem ve unu ekleyerek hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. 

Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edilmelidir.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. 

Her bir parçayı elinizle rulo haline getirip uçlarını hafifçe kıvırarak ay şekli verin.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 12–15 dakika kadar, hafifçe pembeleşene kadar pişirin. 

Kurabiyeler çok fazla kızarmamalıdır.

Kurabiyeler sıcakken bir kapta karıştırılmış pudra şekeri ve vanilin karışımına batırın ya da üzerine serpin. 

Soğuduktan sonra hava geçirmez bir kapta saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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