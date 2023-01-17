Haşlanmış nohut ile neler yapılabilir?

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 11:37

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 11:37

Nohut kuru bakliyat ailesinin bir üyesidir. Protein değeri en yüksek olan baklagiller arasındadır. Nohut yemeği özellikle kışın oldukça tercih edilen bir yemektir. Nohut yemeği yapmak için bir gece önceden nohutları muhakkak ıslatmak ve sonrasında haşlamak gerekir.

NOHUT PiŞiRiRKEN SODA VE KARBONAT EKLEMEYiN!

Nohut pişirilirken iyi pişsin diye soda ve karbonat ilave etmek doğru değildir. Soda ve karbonat içindeki vitaminlerin azalmasına neden olmaktadır. Nohutu en iyi pişirmenin yolu klasik yöntem olan geceden ıslatmak ve sabahında haşlamak. Nohut etli veya etsiz pişirilebilir. İşte sizlere en sevilen 3 nefis nohutlu tarif…

LOKANTA USULÜ ETLİ NOHUT

Malzemeler

3 su bardağı nohut

300 gram kuşbaşı dana eti

2 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı ve sıvı yağ

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı biber salçası

Yeteri kadar su

Tuz

Yapılışı

Öncelikle nohudunu akşamdan ıslatın. Ertesi gün yarı yarıya haşlayın. Eti bir tencereye alıp, suyunu salıp yeniden çekene kadar pişirin. Üzerine tereyağını sıvı yağı ve yemeklik doğranmış soğanı ilave edin. Soğanın rengi dönünce salçaları ekleyin. Bir-iki dakika daha kavurup nohudun üzerine ilave edin. Tuz ve üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edin. Nohut iyice yumuşayana kadar (suyu azalırsa ekleyerek) pişirin. Afiyet olsun.

HUMUS

Malzemeler

3 su bardağı nohut

6 yemek kaşığı tahin

5 diş sarımsak

1 adet limonun suyu

Zeytinyağı

Toz biber

Kimyon

Tuz

Üzeri için:

Kırmızı toz biber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Nohutu bir gece önceden suya koyun. Sabahında bir tencerede iyice pişip yumuşayana kadar haşlayın ve suyunu süzün. Suyundan 1 su bardağı kadar ayırın. Derin bir kaba, nohutu, ayrılan 1 bardak nohutun suyunu, sarımsağı, tahin, zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber, toz biberi ekleyip blender'dan geçirip püre haline getirin. Pürüzsüz olmasına dikkat edilmeli. Afiyet olsun.

FALAFEL

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet büyük boy kuru soğan

3 diş sarımsak

1 demet maydanoz

Bir tutam kişniş

1 yemek kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

2-3 yemek kaşığı un

Tuz

Yapılışı

Soğan ve sarımsakları küçük küçük doğrayın.

Maydanoz ve kişnişin de yaprak kısımlarını ayırın ve doğrayın

Un hariç bütün malzemeyi rondoya ekleyin ve püre haline gelmeyecek şekilde çekin.

Ardından unu ilave edin ve elle yoğurun.

Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve derin yağda kızartın. Üzerine süzme yoğurt, limon ve tahinle sos hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.