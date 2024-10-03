Pratik ve lezzetli kış yemeği: Ispanak graten tarifi
Pratik ve lezzetli bir kış yemeği arayanlar için ıspanak graten mükemmel bir seçim. Hem besleyici hem de yapımı oldukça kolay olan bu tarif, sofralarınıza sıcak bir dokunuş katacak. Kış aylarında sofralarınıza lezzet getirin!
Soğuk kış günlerinde hem doyurucu hem de besleyici bir yemek arıyorsanız, ıspanak graten tam size göre. Ispanak, peynir ve kremanın buluştuğu bu enfes tarif, kolay hazırlanışıyla da mutfakta fazla vakit harcamak istemeyenler için ideal bir seçenek. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir akşam yemeği alternatifi sunuyor.
ISPANAKLI GRATEN TARİFİ
Malzemeler
- 600 – 700 gr ıspanak
- 1 küçük kavanoz garnitür konservesi ( kendiniz de hazırlayabilirsiniz)
- 1 kuru soğan
- Zeytinyağı, tuz, karabiber
Beşamel sos için:
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- 1 tepeleme tatlı kaşığı un
- 200 ml süt
- En üzerine kaşar rendesi
Yapılış
- Ispanaklar yıkanır doğranır, fazla suyu süzülür.
- Zeytinyağında küçük doğranmış soğan hafif kavrulur. Süzülmüş ıspanaklar da katılıp 5 dk kadar birlikte kavrulur.
- Altı kapatılınca garnitür ilave edilip karıştırılır ve porsiyonluk fırın kaplarına paylaştırılır.
- Beşamel sos için tereyağı eritilir. Un katılıp bir iki dk kavrulur. Süt hızlıca ilave edilir, karıştırılarak kaynayıncaya kadar yarım ateşte pişirilir. Tuz da ilave edilip bir iki dk daha pişirip altı kapatılır. Beşamelin kıvamı koyuca olacaktır. Çok koyu olursa biraz daha süt ilave edilebilir.
- Ispanakların üzerine beşamel sos paylaştırılır. En üste de kaşar rendesi serpilip fırının ızgara ayarında üzerleri kızarana kadar tutulup sıcak servis yapılır.
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