Pratik ve lezzetli kış yemeği: Ispanak graten tarifi

Yayınlanma: 03.10.2024 - 10:55

Güncelleme: 03.10.2024 - 10:55

Soğuk kış günlerinde hem doyurucu hem de besleyici bir yemek arıyorsanız, ıspanak graten tam size göre. Ispanak, peynir ve kremanın buluştuğu bu enfes tarif, kolay hazırlanışıyla da mutfakta fazla vakit harcamak istemeyenler için ideal bir seçenek. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir akşam yemeği alternatifi sunuyor.

ISPANAKLI GRATEN TARİFİ

Malzemeler

600 – 700 gr ıspanak

1 küçük kavanoz garnitür konservesi ( kendiniz de hazırlayabilirsiniz)

1 kuru soğan

Zeytinyağı, tuz, karabiber

Beşamel sos için:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tepeleme tatlı kaşığı un

200 ml süt

En üzerine kaşar rendesi

Yapılış