Orta Asya mutfağının saklı lezzeti: Lagman

Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Uygur Türkleri’nin mutfağında önemli bir yere sahip olan Lagman, sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir gelenek. Hamurdan elde açılan uzun erişteler, et ve sebzelerle hazırlanan yoğun aromalı sosla birleşiyor. Lagman, farklı kültürlerin izlerini taşıyan zengin bir tarif olarak dünya mutfağında özel bir yere sahip.

LAGMAN TARİFİ

Malzemeler

300 gr dana eti (küçük doğranmış)

2 su bardağı un

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet havuç (jülyen doğranmış)

1 adet kırmızı biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Üzeri için: Taze kişniş veya maydanoz

Yapılışı