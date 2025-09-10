Cumhuriyet Gazetesi Logo
Orta Asya mutfağının saklı lezzeti: Lagman

10.09.2025 17:46:00
Orta Asya’da yüzyıllardır yapılan Lagman, elde açılan eriştelerle hazırlanan özel bir etli sebze yemeği. Çin ve Türk mutfaklarının buluştuğu bu tarif, hem doyurucu hem de kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de çok az bilinen Lagman, keşfedilmeyi bekleyen bir gurme lezzet.

Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Uygur Türkleri’nin mutfağında önemli bir yere sahip olan Lagman, sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir gelenek. Hamurdan elde açılan uzun erişteler, et ve sebzelerle hazırlanan yoğun aromalı sosla birleşiyor. Lagman, farklı kültürlerin izlerini taşıyan zengin bir tarif olarak dünya mutfağında özel bir yere sahip.

LAGMAN TARİFİ

Malzemeler

  • 300 gr dana eti (küçük doğranmış)
  • 2 su bardağı un
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet havuç (jülyen doğranmış)
  • 1 adet kırmızı biber
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz
  • Üzeri için: Taze kişniş veya maydanoz

Yapılışı

  1. Un, su ve tuzla kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun, 30 dakika dinlendirin.
  2. Hamuru ince uzun şeritler halinde açarak erişte şeklinde kesin.
  3. Etleri sıvı yağda kavurun, ardından doğranmış soğan, sarımsak, havuç, biber ve domatesleri ekleyin.
  4. Salça, tuz ve baharatları ilave edin, yarım bardak su ekleyip kısık ateşte pişirin.
  5. Ayrı bir tencerede erişteleri haşlayın.
  6. Haşlanan eriştelerin üzerine hazırlanan etli sebzeli sosu dökün.
  7. Servis ederken üzerine taze kişniş veya maydanoz serpin.
