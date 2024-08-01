Orta Asya'nın lezzet dolu sırrı: Özbek pilavı
Özbek pilavı, Orta Asya mutfağının lezzetli ve doyurucu bir yemeğidir. Genellikle koyun eti, havuç ve pirinçle yapılır. İşte geleneksel bir Özbek pilavı tarifi...
Özbek pilavı, zengin kültürel mirası ve benzersiz lezzetleriyle Orta Asya mutfağının öne çıkan yemeklerinden biridir. Bu pilav, özellikle Özbekistan'da kutlamalarda ve özel günlerde sofraların vazgeçilmezi olarak bilinir.
Malzemeler
- 500 gram koyun eti (kuşbaşı doğranmış)
- 2 su bardağı basmati pirinç
- 3-4 adet orta boy havuç (jülyen doğranmış)
- 2 adet orta boy soğan (ince doğranmış)
- 4-5 diş sarımsak
- 1 çay bardağı sıvı yağ veya kuyruk yağı
- 1 çay kaşığı kimyon tohumu
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- Tuz
- Karabiber
- 3 su bardağı su veya et suyu
Yapılışı
Etin Hazırlanması:
Tencereye sıvı yağı veya kuyruk yağını koyun ve kızdırın.
Etleri ekleyin ve yüksek ateşte renk alana kadar kavurun.
Sebzelerin Eklenmesi:
Soğanları ekleyin ve şeffaflaşana kadar kavurun.
Havuçları ekleyin ve 3-4 dakika daha kavurun.
Baharatlar ve Sarımsak:
İnce doğranmış sarımsakları, kimyon tohumlarını ve kırmızı toz biberi ekleyin.
Karışımı iyice karıştırın.
Pirinç:
Pirinci birkaç kez yıkayıp süzün.
Tencereye ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırın.
Pişirme:
Tuz ve karabiberi ekleyin.
Su veya et suyunu ekleyin, kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin kapağını kapatın ve ateşi kısın.
Pirinç yumuşayana ve suyu çekene kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Dinlendirme:
Pilavı ocaktan alın, kapağı kapalı olarak 10 dakika dinlendirin.
Dinlendikten sonra karıştırın ve servis yapın.
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