Azerbaycan'nın geleneksel lezzeti çay saatlerine çok yakışacak: Badambura tatlısı tarifi

Yayınlanma: 01.08.2024 - 13:28

Güncelleme: 01.08.2024 - 13:28

Badambura, Azerbaycan mutfağının geleneksel tatlılarından biridir. Bu lezzetli hamur işi, dışının çıtır çıtır, içinin ise badem dolu bir yapıya sahiptir. Özellikle Nevruz gibi özel günlerde yapılan bu tatlı, bol miktarda şekerle tatlandırılır ve yöre halkı tarafından büyük bir beğeniyle tüketilir. Çay veya kahve eşliğinde sunulduğunda, hem kahvaltı sofralarına hem de özel davetlere şıklık katar. Badambura, hem lezzeti hem de hazırlanışıyla geleneksel Azeri tatlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Peki, çay saatlerine çok yakışacak olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, badambura tatlısı tarifi...

BADAMBURA TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

Hamuru için:

900 gr un

3 adet yumurta

200 gr tereyağı

2 yemek kaşığı ekşi krema

1 çay kaşığı kuru maya

550 gr süt

İç harç için:

500 gr badem

500 gr pudra şekeri

¼ çay kaşığı kakule

Ara katmanlar için:

450 gr tereyağı

BADAMBURA TATLISI YAPILIŞI

Sütü bir kapta ısıtın.

Tereyağını bir tencerede eritin.

Süt ile mayayı karıştırarak aktifleşmesi için 10 dakika bekletilir.

Unu bir kaba alın.

İçerisine yumurta, ekşi krema, süt ve tereyağı ekleyerek yoğurun.

Yumuşak bir hamur kıvamı aldığında hamuru yaklaşık 2 saat mayalandırmaya bırakın.

İç harç için bademi tavada hafifçe kavurun.

Ilıkken ademleri öğütün, içerisine pudra şekeri ve kakuleyi ilave edin.

Mayalanan hamurdan 10 tane beze yapın.

Un serpiştirilmiş tezgahta açılır.

Her bezeyi üst üste yerleştirin ancak aralarına tereyağı sürün.

Hamuru rulo yapın ve iki parmak kalınlığında dilimleyin.

Dilimlenen hamurların içine harç doldurun ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıktığında pudra şekeri serperek servis edin.

Afiyet olsun!