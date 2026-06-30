Orta Doğu mutfağının sevilen lezzeti: Müceddere pilavı tarifi

Orta Doğu mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan müceddere pilavı, yeşil mercimek, pirinç ve bol karamelize soğanla hazırlanan besleyici bir lezzet olarak sofralarda yerini alıyor. Protein ve lif açısından zengin olan bu pilav, tek başına ana yemek olarak tüketilebildiği gibi et ve tavuk yemeklerinin yanında da servis edilebiliyor. Peki, müceddere pilavı nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla müceddere pilavı tarifi...

MÜCEDDERE PİLAVI İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı baldo veya pilavlık pirinç

1 su bardağı yeşil mercimek

2 adet büyük kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

MÜCEDDERE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Yeşil mercimeği yıkayın ve hafif diri kalacak şekilde yaklaşık 15-20 dakika haşlayın. Suyunu süzün.

Pirinci nişastası gidene kadar yıkayın ve 15 dakika ılık suda bekletin. Ardından süzün.

Kuru soğanları piyazlık doğrayın. Yağı tavaya alın ve soğanları kısık ateşte altın rengini alıp karamelize olana kadar kavurun.

Tencereye pirinci ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

Haşlanmış mercimeği ilave edin. Kimyon, karabiber ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Sıcak suyu ekleyin ve pilavı önce yüksek, ardından kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra üzerine karamelize soğanların büyük kısmını ekleyin ve pilavı 10-15 dakika dinlendirin.

Servis ederken kalan karamelize soğanları pilavın üzerine ekleyin.