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Sofralara renk katan nefis tat: Cevizli kuru domates mezesi tarifi

Sofralara renk katan nefis tat: Cevizli kuru domates mezesi tarifi

30.06.2026 11:17:00
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Haber Merkezi
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Sofralara renk katan nefis tat: Cevizli kuru domates mezesi tarifi

Kuru domatesin yoğun aroması, cevizin kıtır dokusu ve zeytinyağının eşsiz lezzetiyle hazırlanan cevizli kuru domates mezesi, pratik yapımıyla sofraların favorisi olmaya aday. İşte enfes aromasıyla cevizli kuru domates mezesi tarifi...
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Güneşte kurutulmuş domateslerin kendine has aroması, Akdeniz mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olarak sofralarda özel bir yere sahiptir. Bu eşsiz lezzet, ceviz, sarımsak, zeytinyağı ve taze yeşilliklerle buluştuğunda ortaya hem besleyici hem de oldukça doyurucu bir meze çıkar. İşte enfes aromasıyla cevizli kuru domates mezesi tarifi...

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CEVİZLİ KURU DOMATES MEZESİ TARİFİ

Malzemeler:

30-35 adet kuru domates

1/3 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 diş sarımsak

1 kase ceviz içi

1 kase ayıklanmış maydanoz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yarım yemek kaşığı nar ekşisi

CEVİZLİ KURU DOMATES MEZESİ YAPILIŞI

Öncelikle kuru domatesleri derin bir kaseye alın ve üzerlerini geçecek kadar ılık su ekleyerek yaklaşık 5-10 dakika kadar yumuşamaya bırakın. 

Bu işlem, domateslerin daha kolay doğranmasını ve daha yumuşak bir kıvam kazanmasını sağlar.

Yumuşayan kuru domateslerin suyunu iyice süzün ve fazla nemini almak için hafifçe kurulayın. 

Ardından domatesleri ince uzun parçalar halinde doğrayarak geniş bir kaseye alın.

Üzerine zeytinyağı, ince kıyılmış veya rendelenmiş sarımsak ve kekiği ekleyerek karıştırın. 

Daha sonra iri parçalar halinde doğranmış cevizleri ilave edin.

Maydanozları ince ince kıyıp karışıma ekleyin. 

Son olarak karabiber, tuz ve nar ekşisini ekleyerek tüm malzemeleri güzelce harmanlayın.

Hazırladığınız cevizli kuru domates mezesini servis tabağına alarak dinlendirin.

Bir süre beklediğinde malzemelerin aromaları birbirine daha iyi geçecektir.

Ardından ekmek dilimleri veya ana yemeklerin yanında servis edebilirsiniz. 

Afiyet olsun!

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