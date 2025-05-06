Orta Doğu'dan sofralarınıza: Mütebbel tarifi

Sebze severler için hem sağlıklı hem doyurucu bir fırın yemeği: Tahinli patlıcan! Ortadoğu lezzetlerinden ilham alan bu tarif, tahinin eşsiz aromasıyla sofralara farklı bir dokunuş getiriyor.

Orta Doğu'dan sofralarınıza: Mütebbel tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 00:52

Akşam yemeğinde farklı bir sebze yemeği arayanlara, klasik fırın yemeklerinden sıkılanlara ya da mutfağında yeni tatlara açık olanlara özel bir tarifle geldik. Ortadoğu’nun vazgeçilmezi tahin, közlenmiş patlıcanla buluşunca hem doyurucu hem de şık bir ana yemek ortaya çıkıyor.

MÜTEBBEL TARİFİ

Malzemeler (2-3 kişilik)

  • 2 adet orta boy patlıcan
  • 3 yemek kaşığı tahin
  • 1 limonun suyu
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım çay bardağı su
  • Tuz, karabiber
  • Üzeri için nar taneleri ve ince doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Patlıcanları alacalı soyun ve uzunlamasına ikiye kesin.
  2. Fırın tepsisine alın, üzerlerine zeytinyağı gezdirip 200°C fırında yaklaşık 25 dakika yumuşayana kadar pişirin.
  3. Bu sırada tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, su, tuz ve karabiberi karıştırarak akışkan kıvamlı bir sos hazırlayın.
  4. Patlıcanlar fırından çıktıktan sonra üzerlerine tahinli sosu dökün ve 5 dakika daha fırınlayın.
  5. Servis ederken üzerine nar taneleri ve maydanoz serpiştirebilirsiniz.

Etiketler: #akşam yemeği #Ortadoğu #tarif

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