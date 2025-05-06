Orta Doğu'dan sofralarınıza: Mütebbel tarifi

Yayınlanma: 06.05.2025 - 00:52

Güncelleme: 06.05.2025 - 00:52

Akşam yemeğinde farklı bir sebze yemeği arayanlara, klasik fırın yemeklerinden sıkılanlara ya da mutfağında yeni tatlara açık olanlara özel bir tarifle geldik. Ortadoğu’nun vazgeçilmezi tahin, közlenmiş patlıcanla buluşunca hem doyurucu hem de şık bir ana yemek ortaya çıkıyor.

MÜTEBBEL TARİFİ

Malzemeler (2-3 kişilik)

2 adet orta boy patlıcan

3 yemek kaşığı tahin

1 limonun suyu

1 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı su

Tuz, karabiber

Üzeri için nar taneleri ve ince doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)

Yapılışı: