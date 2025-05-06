Orta Doğu'dan sofralarınıza: Mütebbel tarifi
Sebze severler için hem sağlıklı hem doyurucu bir fırın yemeği: Tahinli patlıcan! Ortadoğu lezzetlerinden ilham alan bu tarif, tahinin eşsiz aromasıyla sofralara farklı bir dokunuş getiriyor.
Akşam yemeğinde farklı bir sebze yemeği arayanlara, klasik fırın yemeklerinden sıkılanlara ya da mutfağında yeni tatlara açık olanlara özel bir tarifle geldik. Ortadoğu’nun vazgeçilmezi tahin, közlenmiş patlıcanla buluşunca hem doyurucu hem de şık bir ana yemek ortaya çıkıyor.
MÜTEBBEL TARİFİ
Malzemeler (2-3 kişilik)
- 2 adet orta boy patlıcan
- 3 yemek kaşığı tahin
- 1 limonun suyu
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım çay bardağı su
- Tuz, karabiber
- Üzeri için nar taneleri ve ince doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Patlıcanları alacalı soyun ve uzunlamasına ikiye kesin.
- Fırın tepsisine alın, üzerlerine zeytinyağı gezdirip 200°C fırında yaklaşık 25 dakika yumuşayana kadar pişirin.
- Bu sırada tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, su, tuz ve karabiberi karıştırarak akışkan kıvamlı bir sos hazırlayın.
- Patlıcanlar fırından çıktıktan sonra üzerlerine tahinli sosu dökün ve 5 dakika daha fırınlayın.
- Servis ederken üzerine nar taneleri ve maydanoz serpiştirebilirsiniz.
Etiketler: #akşam yemeği #Ortadoğu #tarif
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'