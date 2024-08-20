Orta Doğu'nun özel lezzeti: Kabsa tarifi

Yayınlanma: 20.08.2024 - 15:50

Güncelleme: 20.08.2024 - 15:50

Kabsa, zengin baharat karışımları ve aromatik malzemeleriyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Tarçın, karanfil, kakule gibi baharatların kullanıldığı bu yemek, hem görselliğiyle hem de lezzetiyle sofraların baş tacıdır.

Kabsa Tarifi

Malzemeler

2 su bardağı basmati pirinci

500 gram tavuk (tercihen but veya göğüs)

1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet havuç (jülyen doğranmış)

4 su bardağı tavuk suyu

1 tatlı kaşığı kabsa baharat karışımı (karanfil, tarçın, kakule, karabiber, kimyon, kişniş)

Tuz

Yapılışı

Tavuğun Hazırlanması:

Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.

Tavuk parçalarını tencereye ekleyin ve her iki tarafını da hafifçe kızartın.

Ezilmiş sarımsakları ekleyin ve karıştırın. Ardından rendelenmiş domatesleri ve domates salçasını ekleyip birkaç dakika daha pişirin.

Baharatların Eklenmesi:

Kabsa baharat karışımını ve tuzu ekleyin. Karışım iyice harmanlanana kadar karıştırın.

Doğranmış havuçları ekleyin ve bir süre daha pişirin.

Pirinç ve Tavuk Suyunun Eklenmesi:

Yıkayıp süzdüğünüz basmati pirincini tencereye ekleyin ve karışıma iyice yedirin.

Tavuk suyunu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Bu işlem yaklaşık 20-25 dakika sürecektir.

Servis

Pişen Kabsa'yı geniş bir servis tabağına alın. Tavuk parçalarını pilavın üzerine yerleştirin ve dilerseniz badem, kuru üzüm gibi garnitürlerle süsleyerek servis edin.