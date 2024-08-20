Orta Doğu'nun saklı lezzeti: Musakhan Roll tarifi

Yayınlanma: 20.08.2024 - 14:49

Güncelleme: 20.08.2024 - 14:49

Orta Doğu mutfağı, zengin baharatlarla dolu tarifleri ve birbirinden farklı lezzetleri ile ünlüdür. Ancak bu mutfağın derinliklerinde, daha az bilinen ama bir o kadar da lezzetli yemekler yer alır. Musakhan Roll, bu tariflerden biridir. İşte, Musakhan Roll tarifi...

MUSAKHAN ROLL TARİFİ

Malzemeler

4 adet ince lavaş ekmeği

500 gram kemiksiz tavuk göğsü

2 yemek kaşığı sumak

1 büyük soğan, ince dilimlenmiş

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz, damak tadına göre

1 su bardağı tavuk suyu

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)

Taze nane ve yoğurt (servis için)

Yapılışı: