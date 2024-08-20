Orta Doğu'nun saklı lezzeti: Musakhan Roll tarifi
Orta Doğu mutfağının bilinmeyen hazinelerinden biri olan Musakhan Roll, enfes baharatlarla harmanlanmış tavuk ve sumakla kaplanmış incecik lavaşın birleşiminden doğan bir lezzet şöleni sunuyor. İşte, Musakhan Roll tarifi...
Orta Doğu mutfağı, zengin baharatlarla dolu tarifleri ve birbirinden farklı lezzetleri ile ünlüdür. Ancak bu mutfağın derinliklerinde, daha az bilinen ama bir o kadar da lezzetli yemekler yer alır. Musakhan Roll, bu tariflerden biridir. İşte, Musakhan Roll tarifi...
MUSAKHAN ROLL TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet ince lavaş ekmeği
- 500 gram kemiksiz tavuk göğsü
- 2 yemek kaşığı sumak
- 1 büyük soğan, ince dilimlenmiş
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- Tuz, damak tadına göre
- 1 su bardağı tavuk suyu
- 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)
- Taze nane ve yoğurt (servis için)
Yapılışı:
- Tavuk göğsünü küçük parçalara ayırın ve tavada zeytinyağı ile kızartın. Tavuklar altın rengine dönene kadar kavurun.
- İnce dilimlenmiş soğanları tavuğa ekleyin ve karamelize olana kadar pişirin. Sumak, tarçın, karabiber ve tuzu ekleyin, ardından karışımı iyice harmanlayın.
- Lavaş ekmeklerinin üzerine tavuklu karışımı eşit olarak paylaştırın. İsteğe bağlı olarak dolmalık fıstık serpiştirin.
- Lavaşları sıkıca sararak rulo haline getirin. Ruloları tavuk suyu ile hafifçe ıslatın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin.
- Musakhan Roll'u sıcak olarak, yanında taze nane yaprakları ve yoğurt ile servis edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'deki 'paylaşılmayan' o anket sızdı
- Özgür Özel’den yanıt geldi!
- CHP'den o iddiaya flaş yanıt!
- Suavi'nin konserine saldırı girişimi!
- 'Defterleri karıştırdıkça...'
- O görüşmede dikkat çeken takvim ayrıntısı
- Özgür Özel ayağının nasıl kırıldığını anlattı
- CHP'den 'Can Atalay' hamlesi
- 12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı!
- Batışın ayak sesleri