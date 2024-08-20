Ege usulü bakla tarifi

Ege usulü bakla, zeytinyağının hafifliği ve dereotunun ferahlatıcı aromasıyla hem sade hem de doyurucu bir lezzet sunar. Özellikle sıcak yaz günlerinde soğuk meze olarak sofralarınıza tazelik katacaktır.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 13:51
Ege usulü bakla tarifi
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Ege mutfağı, taze ve doğal malzemeleriyle bilinir, bakla da bu mutfağın vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ege usulü bakla, zeytinyağı ve dereotunun nefis uyumuyla, hafif ve lezzetli bir öğün sunar. Özellikle bahar aylarında taze bakla ile hazırlanan bu yemek, hem sağlıklı hem de besleyici bir seçenektir. İşte Ege usulü bakla tarifinin ayrıntıları...

Ege Usulü Bakla Tarifi

Malzemeler

  • 500 gram taze bakla
  • 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 limonun suyu
  • 1 su bardağı su
  • 1 demet dereotu (ince kıyılmış)
  • Tuz

Yapılışı

Baklaların Hazırlanması:

Taze baklaların kabuklarını ayıklayın. Ayıklanan baklaları kararmamaları için limonlu suya koyarak bekletin.

Yemeğin Hazırlanması

Geniş bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Soğanların üzerine unu ekleyin ve un kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun.

Baklaları tencereye ekleyin ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

Ardından, şeker, tuz ve limon suyunu ekleyin. Bir su bardağı suyu da ilave ederek karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatın ve baklalar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Yaklaşık 25-30 dakika sürecektir.

Servis

Pişen baklaları ocaktan alın ve üzerine ince kıyılmış dereotu serpiştirerek oda sıcaklığında veya soğuk olarak servis edin.


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