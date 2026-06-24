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Osmanlı mutfağından gelen lezzetli miras: Fodula ekmek dolması tarifi

Osmanlı mutfağından gelen lezzetli miras: Fodula ekmek dolması tarifi

24.06.2026 10:25:00
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Haber Merkezi
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Osmanlı mutfağından gelen lezzetli miras: Fodula ekmek dolması tarifi

Osmanlı mutfağının dikkat çeken yemeklerinden biri olan fodula ekmek dolması, içi oyulmuş ekmeğin kıymalı harçla doldurulup fırınlanmasıyla hazırlanıyor. Hem gösterişli hem de doyurucu olan bu tarif, geleneksel sofralara farklı bir lezzet katıyor.
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Osmanlı saray mutfağı, ekmeği yalnızca sofranın tamamlayıcısı olarak değil, yemeklerin ana malzemelerinden biri olarak da kullanıyordu. Bu tariflerden biri olan fodula ekmek dolması, özellikle özel davet sofralarında tercih edilen yemekler arasında yer alıyordu.

MALZEMELER

Ekmek için

  • 1 adet büyük yuvarlak fodula veya köy ekmeği

İç harcı için

  • 300 gram orta yağlı kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay bardağı haşlanmış nohut
  • 1 çay bardağı kuş üzümü
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı yenibahar
  • Tuz

Üzeri için

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım çay bardağı et suyu veya sıcak su

YAPILIŞI

Ekmeğin üst kısmını kapak şeklinde kesin ve iç kısmını dikkatlice çıkarın. Ekmeğin kabuğunu zedelememeye özen gösterin.

Bir tavada tereyağını eritin. İnce doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. Kıymayı ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin.

Harca haşlanmış nohut, kuş üzümü, tuz, karabiber ve yenibaharı ilave edip birkaç dakika daha kavurun. Hazırladığınız iç harcı ocaktan alın ve biraz dinlendirin.

Harcı oyduğunuz ekmeğin içine doldurun. Kestiğiniz ekmek kapağını tekrar üzerine yerleştirin.

Üzerine eritilmiş tereyağı sürün ve et suyunu gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Fırından çıktıktan sonra birkaç dakika dinlendirin ve dilimleyerek servis edin.

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